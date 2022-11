Blauw plakkaat onthuld ter herinnering aan de inzet van de Ulster division

Zondagmorgen om 11 uur onthulden de twee Marnixringen Broel en Kleikop een blauw plakkaat (“blue plaque”) aan de Mary’s Irish Pub in de Kapucijnenstraat, dit ter herinnering aan de inzet van de Ulster division, die zich inzette tijdens het eindoffensief op 16 oktober 1918 bij de bevrijding van Kortrijk.

“We onthullen deze plaat om de bijdrage van deze 36ste divisie bekend te maken bij het grote publiek. De Slag bij Kortrijk vond plaats in oktober 1918. De Ierse jongens vochten aan de Leiebrug en Budastraat. De locatie van het plakkaat lijkt ons dus ook gepast bij de Ierse pub. Daar heb je binnen al een eerbetoon in de vorm van een muur vol Ierse whiskey flessen”, zegt lid Jan Dhaene. Aan weerskanten van de open haard staat op iedere fles een naam van de 216 Ieren die bij ons gesneuveld zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“Sinds het Ierse vredesproces van de jaren 90, wordt het WO1- verhaal van de 36ste (Ulster) en de 16de (Ierse) Divisie, die zware verliezen hadden geleden in april 1918, beschouwd als een uniek voorbeeld van samenwerking tussen de twee Ierse gemeenschappen. Het is dan ook een mooie verdienste van de Marnixringen Kleikop en Broel om met dit initiatief haar steentje bij te dragen tot het slaan van bruggen tussen de gemeenschappen op het Ierse eiland”, vertelt initiatiefnemer Erwin Ureel.

Tijdens de ceremonie werd het verhaal van Thomas Gallagher verteld. “Hoewel het einde van het conflict bij veel mensen voor vreugde zorgde, waren heel wat gezinnen in rouw omwille van het verlies van een familielid. Door een persoonlijk verhaal naar voor te schuiven, maken we het leed van oorlog concreter.”

Eén van de gesneuvelden tijdens de vordering naar Kortrijk was de Noord-Ierse jongeman Thomas Gallagher. Op 14 oktober 1918, enkele weken voor het einde van de oorlog, is het geluk van de 21-jarige jongeman op. Hij sneuvelt tijdens de opmars naar Kortrijk, ergens tussen Gullegem en Moorsele. Eén van zijn officieren schrijft in een brief naar zijn moeder: “I always found your son a sterling man. His cheerfulness and willingness to do his duty as a soldier, under all conditions caused him to be held in high esteem by all his officers, commissioned or otherwise. He will be missed by us all.”

In de vooravond van 16 oktober 1918 steekt de 36ste Divisie de Leie over tussen Ooigem en Beveren-Leie. Na Desselgem en Beveren-Leie veroverd te hebben, gaan ze naar de omgeving Ingooigem en Tiegemberg. Daar, niet ver van Kortrijk, eindigde de oorlog voor de mannen van Ulster, op 27 oktober, 11 dagen na hun fameuze actie in het centrum van Kortrijk.

(MD)