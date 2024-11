Proefopstelling Oostnieuwkerke verlengd

De proefopstelling in het centrum van Oostnieuwkerke wordt verlengd tot 30 januari. “De proefopstelling houdt in dat sinds 1 maart de rijrichting in de Gezellestraat gewijzigd is”, legt mobiliteitsschepen Geert Moerkerke (Open VLD) uit.

“Je mag daarbij de straat niet inrijden vanuit de Slijperstraat en de Basijnsmolenstraat. Verder is sinds 31 mei ook de rijrichting in de Lepelstraat gewijzigd. Verkeer vanuit de Sleihagestaat mag de straat niet inrijden. We kregen de vraag van heel wat inwoners om de proefopstelling te verlengen. De nieuwe beleidsploeg, die begin december wordt aangesteld, kan dan de proefopstelling evalueren en een beslissing nemen. De extra tijd gebruiken we voor bijkomende tellingen.” (BCH)