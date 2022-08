Politie Oostende zet werking in de kijker tijdens publiek toonmoment

In de schoot van autoloze zondag organiseert Politie Oostende een gratis evenement waarbij nagenoeg alle politionele disciplines aan het grote publiek worden voorgesteld. Zo komen onder andere demonstraties van de motorrijders, hondenteam en het bijzonder bijstandsteam aan bod. Het doel: iedereen warm maken voor een job bij Politie Oostende. “Het is al zeker 25 jaar geleden dat we met zo’n groot evenement uitpakken”, zegt korpschef Philip Caestecker. Op zondag 18 september van 10 tot 16 uur is er de Politiedag.

Op de parking tussen het Vuurkruisenplein, Leopold III-laan en Perronstraat, in de schaduw van de Mercator, wordt een heus politiedorp opgetrokken. Iedereen kan er op verschillende manieren kennismaken met de complete werking van Politie Oostende. Zo kunnen bezoekers bijvoorbeeld op de foto met hun favoriete voertuig, een politie-uitrusting aantrekken en veilige demomodellen van wapens bekijken.

Demonstraties

Blikvangers zijn eveneens de verschillende demonstraties van de motorrijders, fietspatrouille, het bijzonder bijstandsteam, honden en hun meesters, en ordediensten. Om alles goed te kunnen volgen, kunnen bezoekers zowel naast het demoplein staan als plaatsnemen in een zittribune. “Het is belangrijk dat mensen de werking van de politie van dichtbij kunnen ervaren dankzij demo’s en interactie. Minstens even belangrijk is het verstrekken van info en duiding”, licht korpschef Philip Caestecker toe. “Daarom tekenen onze beroepenvoorlichters present en zijn er infostanden die mensen op het juiste pad zetten richting rekrutering en aanwerving. Op die manier willen we iedereen warm maken voor een job bij Politie Oostende. De veelzijdigheid en carrièremogelijkheden die wij bieden voor elk opleidingsniveau, zijn enorm.”

Nieuw elan

Voorheen trok de lokale politie met een parade door de straten en bleef de Politiedag van weleer een ceremonieel gegeven. “Dan spreken we echt wel van zo’n kwarteeuw terug. Ik heb die optocht zelf nooit meegemaakt”, knipoogt korpschef Caestecker. “Politie Oostende is een moderne en toegankelijke organisatie. Deze nieuwe Politiedag is daar de perfecte illustratie van. Het verkleint nog meer de kloof tussen inwoners en politie. Boven alles hopen we op deze manier nieuwe mensen aan te trekken. We maakten deze legislatuur extra budget vrij voor meer blauw op straat. De politie werkt er hard aan om de vacatures ook in te vullen”, benadrukt burgemeester Bart Tommelein. Intussen is een communicatiecampagne op gang getrapt, onder meer op sociale media.