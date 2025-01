Pieter (43) is de Krak van Kortemark: “Ik ruim regelmatig vuilnis op als Mooimaker”

Pieter Voet werd door de lezers verkozen tot dé Krak van Kortemark. “Ik had dit echt nooit verwacht”, lacht een zichtbaar trotse Pieter aan z’n tafeltje in De Stoasje. Je ziet dat hij zich goed in zijn sas voelt in de stationshub, maar eigenlijk is Pieter op zijn manier overal van alle markten thuis en een man met een groot en warm peperkoeken hart.

Pieter Voet Privé Pieter (43) werd geboren op 18 mei 1981 en woont samen met zijn ouders Marc Voet en Fabienne Labaere in Zarren. Hij heeft een broer Lieven en schoonzus Katrien en hij is de trotse nonkel van Stan en Lotte. Loopbaan Pieter werkt naar eigen zeggen een beetje overal, maar is vooral tewerkgesteld in Optima T in Lichtervelde. Daarnaast werkt hij ook in een slagerij in Lichtervelde en in de Carrefour in Don Bosco. Verder vind je hem heel vaak in stationshub De Stoasje. Vrije tijd Pieter houdt van wandelingen maken. Verder is hij actief in de Beelderij, waar hij tekent en schildert. Hij speelt ook gezelschapsspelletjes in De Stoasje. In het verleden nam Pieter deel aan de Special Olympics.

“Ik ben echt nerveus voor dit interview”, begint Pieter zijn verhaal. “Daarbij komt nog dat ik mijn bus miste en dus te laat op deze afspraak was. Gelukkig kwam mijn vader Marc me ophalen.”

Geheim

De afspraak met Pieter vindt plaats in de wachtzaal van het stationsgebouw. De vele vrijwilligers van De Stoasje kennen Pieter allemaal bij naam en velen kijken met een nieuwsgierige blik toe. Pieter zwijgt in alle talen dat hij dé Krak van Kortemark is. “Ik kreeg al een mail, maar mijn ouders zeggen dat ik het nog wat stil moet houden tot het officieel in de krant staat. Ik heb het eigenlijk al verklapt aan Lotte en Stan, de kinderen van mijn broer. Ze kwamen onverwacht op bezoek. Ze waren ook wel trots op mij, want ze zeiden: Goed gedaan, nonkel Pieter. Niet te geloven dat zoveel mensen op mij gestemd hebben.”

Creatieve ei

“Ik had wel een beetje reclame gemaakt hier in De Stoasje, maar ook in Tordale. Daarvoor kreeg ik wat hulp van mijn persoonlijke begeleider, Charlotte Saeys. Dat ik zou winnen, overtreft mijn stoutste dromen. In 2008 werd ook zo’n droom werkelijkheid, want ik nam deel aan de Special Olympics. Ik ging toen naar huis met een zilveren én een bronzen medaille. Ook tegen een partijtje biljarten zeg ik geen nee. Elke vrijdagavond biljart ik tussen 18 en 22 uur met de gepensioneerden in oc Albatros. In de Beelderij in Torhout kan ik dan weer mijn creatieve ei kwijt in teken- en schilderwerk. Ik stel mijn werken tentoon bij Die Swaene op de jaarlijkse kermisexpositie in Zarren. Een kunstwerk is iets persoonlijks. Ik maak wekelijks een lange wandeling in het weekend en als ik onderweg iets moois zie, dan maak ik daar een foto van. In de Beelderij probeer ik die foto dan in mijn eigen stijl in een tekening of schilderij om te zetten.”

Rummikub

“Ik heb mijn Krak-nominatie ook te denken aan het feit dat ik soms op pad ga als Mooimaker. In het verleden deed ik dat vaak met Patrick Vandermeersch. Ik hecht er belang aan dat we een mooie gemeente hebben. Het is belangrijk dat iedereen goed sorteert en alle vuilnis steeds in de vuilnisbak gooit. Het is triestig om te zien hoeveel vuilnis er in de berm en langs de straat ligt. Na mijn dagtaken ben ik vaak in De Stoasje terug te vinden. Ik werk bij de Keurslager en in Optima T in Lichtervelde, maar ook in de Carrefour in Don Bosco. Wat ik daar doe? Dat gaat van chips uitzetten, over karton en plastic pressen tot de ruiten van de diepvrieskasten schoonmaken. In De Stoasje kom ik om te koken of om papier te knippen. Ook tegen een spelletje Rummikub zeg ik geen neen en als er iemand nodig is om de boeken in de bib goed te zetten, dan mogen ze me dat steeds vragen”, lacht Pieter.