Piet Loose, Krak van Krottegem én contrabassist bij Andrea Bocelli

Muzikale duizendpoot Piet Loose (45) werd tot nieuwe Krak van Krottegem verkozen. Zondag werd hij hiervoor in Café Breda Viva la Vie uitgebreid gehuldigd. Een jaar lang mag hij zijn wijk op allerlei manieren in de verf proberen te zetten.

Na de Krak van Krottegem-quiz werd Piet Loose half maart automatisch tot de vijf genomineerden toegelaten. Op de Krottegemse Rommelmarkt konden de aanwezigen uiteindelijk via een stemming de opvolger van Freddy Eeckhout aanduiden. Als we deze druk bezette muzikant te pakken krijgen voor een reactie, heeft hij net een opdracht achter de rug als contrabassist tijdens een optreden van de Italiaanse tenor Andrea Bocelli in de Amsterdamse Ziggo Dome. “Deze titel had ik eigenlijk helemaal niet zien aankomen”, bekent Piet. “De dag van de verkiezing was ik als zanger-accordeonist in Lyon bezig met enkele straatoptredentjes. Als trotse Krottegemnaar vind ik het een hele eer om op deze manier onze wijk te mogen vertegenwoordigen en mijn thuisgemeente in de picture te plaatsen. Het openen van de kermis en de Krottegemse feesten behoren normaliter tot één van mijn toekomstige verantwoordelijkheden.”

Culturele initiatieven

Na zijn middelbare studies in de Broederschool trok deze getalenteerde Krottegemnaar naar Leuven om in het Lemmensinstituut Tuba en muziekpedagogiek te volgen. Aan het Gentse Koninklijk Muziekconservatorium haalde hij daarna nog een master Muziektheorie en Klassieke contrabas en kreeg hij ook de accordeon en piano onder de knie. Hij vormt de helft van het folkduo ‘De Skjeeve Skoojers’ en is al ruim 25 jaar actief bij de Tieltse Jet Symphonic Band.

“Tijdens de coronaperiode ben ik heel vaak thuis geweest. Momenteel komen de opdrachten als freelancer gelukkig terug binnen maar als sociaal dier was dit helemaal niet evident. Van die windstille periode heb ik gebruik gemaakt om een website te ontwikkelen om kleine culturele initiatieven te steunen. Na een opdracht in het onderwijs en een reisje met de scouts ben ik hier met veel goesting aan begonnen. Het concept is een reisgids voor kwalitatieve initiatieven met de naam www.livingculture.be. We starten hiermee in Krottegem maar het is de bedoeling om dit internationaal uit te bouwen. Het leven van een artiest is eigenlijk heel vluchtig. Je treedt op, geniet van het optreden en ontvangt het applaus. Als je klaar bent met spelen, verdwijn je terug naar de achtergrond. Graag zou ik met dit concept iets tastbaars creëren waar ik later heel trots op kan zijn.” (Koen Kerkaert)