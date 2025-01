Piet (75) is de Krak van Maldegem: “Mensen enthousiasmeren om aan cultuur te doen”

Piet Blomme (75) begint het jaar met een heel mooie erkenning: hij sleept de titel ‘Krak van Maldegem’ in de wacht. Een mooie beloning voor zijn jarenlange inzet voor het Maldegemse verenigingsleven.

Piet Blomme Privé Piet groeide op in de Bloemestraat in Maldegem. Op 7 april 1979 trad hij in het huwelijksbootje met Lieve Blondeel (68), die lerares was op basisschool De Papaver. Ze vestigden zich in de Ringbaan in Adegem. Hun liefde werd bekroond met zonen Pieter (42) en Tijs (39) en met Lumen, Felix, Sita en Nina zijn er ook al vier kleinkinderen. Loopbaan Hij volgde les op de Broederschool. Daarna trok hij naar het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo, waar hij op internaat zat. Na twee kandidaturen van de richting dierengeneeskunde afgerond te hebben, koos hij voor de richting maatschappelijke werk. In oktober 1977 ging hij aan de slag als educatief medewerker bij het Davidsfonds. Vrije tijd Het lokale verenigingsleven.

Sociaal betrokken zijn en zich engageren, het loopt als een rode draad door het leven van Piet Blomme. Druk in de weer zijn op Erfgoeddag, ijveren voor een QR-code aan de kerk van Adegem, met het team van Davidsfonds Adegem de jaarlijkse Junior Journalist-wedstrijd organiseren of samen met zijn makkers van Buurtcomité Ringbaan-Zandakkers-Blekkersgat een gezellige Duitse avond op touw zetten, het zijn maar enkele van de vele activiteiten waarop je Piet Blomme in Maldegem tegen het lijf kunt lopen.

Bestuurslid

Van Buurtcomité Ringbaan-Zandakkers-Blekkersgat is Piet ondertussen al 23 jaar lid. Naast het jaarlijkse buurtfeest en de traditionele nieuwjaarsreceptie organiseerde hij samen met dat comité legendarische culinaire wandelingen waarbij buren bij elkaar de benen onder tafel staken. Deze supersociale Maldegemnaar kreeg de microbe voor het verenigingsleven al op heel jonge leeftijd te pakken. “Op mijn tiende werd ik lid van KSA Maldegem, waar ik de basis legde voor mijn engagement binnen het verenigingsleven. Toen ik wat ouder werd, was ik een tiental jaar lid van de jeugdraad, drie keer praeses van studentenclub Maldo en ook lid van de Jeugdverbroedering”, aldus Piet, die anno 2025 al 55 jaar lang een toegewijd bestuurslid is van Davidsfonds Maldegem. Daarnaast is hij ook al 30 jaar bestuurslid van de Maldegemse cultuuradviesraad, waar hij actief is in de werkgroepen ‘Bibliotheek’, ‘Programmatiecomité’ en ‘Erfgoedcomité’.

Grootste passie

“Cultuur is mijn grootste passie. Mensen enthousiasmeren om aan cultuur te doen, is dan ook iets wat ik heel graag doe. Het liefst blijf ik daarbij op de achtergrond. Dat vind ik de beste positie om samen met andere mensen iets op te bouwen. Een draagvlak creëren om iets te bereiken en samen met anderen een weg afleggen om dan uiteindelijk iets moois te realiseren, daar kan ik echt van genieten”, vertelt Piet Blomme, die graag nog heel lang van dichtbij wil meedraaien in Buurtcomité Ringbaan-Zandakkers-Blekkersgat en ook uitkijkt naar de opening van het nieuwe cultuurcentrum in Adegem en de verfrissende dynamiek die dat met zich zal meebrengen.

Penningmeester

Verder was Piet ook nog 23 jaar actief in Kerkfabriek Adegem. Hij was er tot voor kort penningmeester. Ten slotte is hij ook nog lid van het Jeugdherbergcomité en de verbroederingswerking met het Nederlandse Wierden en was hij ook nog actief binnen Gezinsbond Adegem.