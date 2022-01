Pedrouchka Samyn lanceert werkdagboek

‘Ik denk dat ik te veel denk’ is het nieuwe boek van leerlingenbegeleidster Pedrouchka Samyn. Het is een werkdagboek voor piekerende volwassenen. Eerder pende ze al het hulpboek ‘En nu kan ik slapen’ neer voor piekerende jongeren.

Na een medische blunder veranderde het leven van Pedrouchka Samyn (50) drastisch. “In 2007 moest ik een standaardingreep ondergaan aan mijn blaas. Na die operatie werd ik wakker met vreselijke pijn en een zenuw bleek geraakt te zijn. Daarna liep ik een dubbele bekkenbreuk op toen een poging werd gedaan om de foutgelopen operatie recht te zetten. Mijn bekken moest samen gehouden worden met een plaat en de pijn werd steeds erger”, vertelt Pedrouchka Samyn (50) uit Dadizele, die nog steeds medische begeleiding nodig heeft.

In 2018 bracht Pedrouchka haar verhaal in het boek ‘En toen werd ik wakker’. Het boek was een uitwerking van haar persoonlijke dagboek die ze bijhield tijdens de medische nachtmerrie die ze onderging. Een jaar later pakte ze uit met het werkdagboek ‘En nu kan ik slapen’ voor piekerende jongeren.

Mentale problemen

“Door mijn job als leerlingenbegeleidster in het OLVi in Poperinge kom ik in contact met leerlingen die problemen ervaren. Mentale problemen wil ik dan ook bespreekbaar maken. Bij jongeren, maar ook bij volwassen”, zegt Pedrouchka. “Omdat de vraag vaak kwam of ik geen werkdagboek had voor volwassenen, ben ik aan de slag gegaan. Na een jaar lezen, schrijven, opzoeken, verbeteren, advies vragen, herschrijven, nog eens lezen… ben ik heel trots dat ‘Ik denk dat ik te veel denk’ kan lanceren voor adolescenten en volwassenen. Het is een werkdagboek voor wie stressgevoelig is, voor wie nood heeft aan ontspanning, voor piekeraars, mensen die te vaak negatief denken, om jezelf beter te leren kennen, om gemakkelijker te kunnen inslapen, voor wie de kleine alledaagse dingen niet meer ziet en ook niet meer geniet van de kleine gelukjes. Zeker ook voor wie van mooie boekjes houdt en zeker van invulboekjes. Daarnaast kan het ook een hulpmiddel zijn voor wie naar een therapeut gaat.”

Het boek bevat ook de tips en weetjes rond piekeren, stress en ontspannen.

Geschikt publiek

Pedroucka past het boek niet alleen zelf toe, maar ook op haar werk. “Ik werk in de derde graad in het OLVi in Poperinge en dat is meteen ook het publiek dat geschikt is voor het boekje. Bij het ontwerpen heb ik vaak eens gepolst hoe ze het vonden en ik moet zeggen dat ze heel enthousiast zijn. Ik heb het ook laten nalezen door meerdere psychologen en ze kijken al uit om ermee aan de slag te gaan in hun praktijk. Verder hoop ik dat heel wat scholen het boekje gaan gebruiken in de leerlingenbegeleiding. Ook mijn eerste hulpboek wordt gebruikt in verschillende scholen”, zegt Pedrouchka.

VeryFineDesign stond in voor de lay-out van het werkdagboek. Het werkdagboek is verkrijgbaar bij Pedrouchka via pedrouchka.samyn@telenet.be en uitgeverij Het Punt en kost 21 euro. (LB)