Patricia (41) is Krak van Tielt: “Ik hoop een voorbeeld te zijn voor vele lotgenoten met kanker”

In mei 2024 stond de wereld even stil voor Patricia Desmet, toen ze de diagnose van borstkanker kreeg. Maar de dappere dame bleef niet bij de pakken zitten. Vol moed ging ze de strijd aan, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar lotgenoten. Reden genoeg voor onze lezers om haar tot Krak van Tielt te stemmen.

“Van nature ben ik een gedreven organisator met een echt winnaarsinstinct”, steekt Patricia van wal. “Dat zijn eigenschappen die me ook in dit verhaal goed van pas zijn gekomen.”

Ook voor ze zelf borstkanker kreeg, zette Patricia zich regelmatig in voor acties van Think Pink. Na haar eigen diagnose vermenigvuldigde ze die geestdrift. “Samen met mijn collega’s nam ik deel aan de Athora Great Bruges Marathon. Hiervoor organiseerde ik een snoepverkoop. Meer dan 600 doosjes werden verkocht, een gigantisch succes! De wandeling vond plaats in oktober, net na mijn laatste chemobehandeling, waardoor het niet te onderschatten was. Maar ik stond er en mijn collega’s sleurden me mee tot aan de eindmeet. Ik voelde me die dag net een vedette… Er waren duizenden mensen aanwezig in een perfecte organisatie, onder een stralende zon en mijn naaste collega’s waren aanwezig speciaal voor mij. Die dag heeft me veel kracht gegeven om de rest van mijn verhaal af te werken. Een herinnering voor het leven.”

Maandenlang werd Patricia geleefd en bepaalden haar dokters wat ze wel en niet kon doen. “Mijn werkgever werd van de ene dag op de andere ook mijn zorggever. Niet evident, maar dat hebben ze altijd met respect gedaan. Acht maanden na de diagnose heb ik eindelijk het gevoel weer zelf de touwtjes van het leven in handen te hebben. De grootste behandelingen zoals chemo, operatie en bestralingen zijn achter de rug en het allerbelangrijkste: mijn haren groeien terug. Want dit blijft echt het vreselijkste in het hele proces. Al was een flesje shampoo winnen bij kapper Corbanie wel een heel ludiek moment (lacht).”

“Het traject is zwaar geweest, maar ik ben er blijven in geloven en heb de lat voor mezelf best wel hoog gelegd. Ik bleef heel actief door te wandelen en te fietsen. Ik geloof erin dat dit mijn sterkte geweest is, om zo dapper met mijn ziekte om te gaan. Ik hoop vooral een voorbeeld te zijn voor vele lotgenoten. Zo’n strijd kan je immers niet alleen voeren. De steun en liefde van familie, buren, collega’s en vrienden is meer dan nodig. Ik werd in die periode op handen gedragen en daar ben ik heel dankbaar voor.”

Think Pink was voor Patricia belangrijk in haar strijd. “Ik kreeg van hun Share Your Care-fonds zelfs een ballonvaart geschonken, wat enkel kan door hun verschillende acties. Ik hoop in de toekomst voordrachten te kunnen geven op scholen, om ook jonge mensen te informeren over borstkanker”, zegt ze. “Ik geloof erin dat 2025 mijn jaar zal worden en de titel ‘Krak van Tielt’ is alvast een mooie start om dit waar te maken. Het is een erkenning voor de strijd die ik geleverd heb en iets moois om deze periode in mijn leven mee af te sluiten.”

Wat is jouw favoriete plekje in Tielt en waarom? “Ik kan genieten van elk stukje natuur in Tielt, maar tijdens mijn ziekte was mijn favoriete plekje een ontbijtje bij Twin’s op de markt. Ik ben er heel vaak geweest, met een vriendin, familie, een collega… Zorgeloos genieten en tetteren. Wat wil een vrouw nog meer?” Als je de hoofdrol in een film of serie mocht spelen, waar mogen we jou dan in bewonderen? “Ik ben verzot op chocolademelk, dus ik ben Marcske van FC De Kampioenen. Of Lady in Lady en de Vagebond, voor de spaghetti.” Bekijk je jouw job in AZ Groeninge nu anders dan vroeger? Bekijk je jouw job in AZ Groeninge nu anders dan vroeger? “Het was vooral raar om aan de andere kant te staan. Mijn lot in de handen van collega’s leggen was niet makkelijk, want je moet je echt bloot geven. Werken op de plaats waar mijn volledige behandeling plaatsvond, zal altijd speciaal zijn. Gelukkig heb ik een administratieve job, dus dan kan je het wel even loslaten. Dat helpt.” Wat wens je jezelf toe voor 2025? “Het is natuurlijk een cliché, maar vooral een gezond 2025, dat is heel belangrijk. En een jaar vol mooie momenten.”