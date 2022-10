Pastaliefhebbers maken zelf passata

In plaats van zelf in de potten te roeren, organiseerde Sven Ryckbosch van cateringbedrijfje Pasta Zi’Anna vorige zaterdag voor het eerst een workshop. Twaalf pastalovers schreven zich in om op traditionele wijze hun eigen passata van Italiaanse tomaten te maken.

Sven Ryckbosch is een echte Italofiel. Hij trouwde met een Napolitaanse, raakte in de ban van de Italiaanse keuken en startte vier jaar geleden met zijn eigen cateringbedrijfje in bijberoep. Zi’Anna, vernoemd naar de tante van zijn vrouw Patricia.

Artisanaal

“Wij bereiden authentieke pastagerechten en pizza’s op locatie en werken daarvoor telkens met verse, Italiaanse ingrediënten. Maar je kan ook onze huisgemaakte pasta, limoncello of passata kopen voor thuis. Nu kwam ik op het idee om die passata eens in groep te maken. Ik voorzag de tomaten, de passe-vites en de flessen. Na afloop konden de deelnemers hun zelfgedraaide tomatensaus meenemen om er dan hun eigen pastasauzen mee te bereiden”, zegt Sven.

Wordt vervolgd

Voor de workshop liet hij 200 kilogram San Marzano-tomaten overkomen uit Italië. Goed voor 120 liter passata, na enkele uren draaien en zeven. “Tussendoor konden we elkaar wat beter leren kennen en na afloop proefden we natuurlijk ook al even van de pastasaus. Kortom: een hele gezellige groepsactiviteit, die smaakt naar meer”, blikt Sven tevreden terug. “Ik droom namelijk van een Italiaans straatfeest in onze wijk. ‘Klein Napels’ in Petit Paris… Maar dat zijn plannen voor later!” (Wouter Verheecke)