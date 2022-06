Parkeren nabij de parkbegraafplaats wordt beperkt in tijd: “Parkeerschijf voortaan verplicht”

Tijdens de gemeenteraad van 30 juni – uitzonderlijk op donderdag – wordt een aanvullend politiereglement voorgelegd rond het parkeren nabij de parkbegraafplaats in Oostvleteren. Tot op heden zorgt dat immers voor heel wat overlast.

“Vorig jaar werd de parking van de parkbegraafplaats heel regelmatig gebruikt door mobilhomes, campers en kampeerwagens. Daar dit zorgde voor de nodige hinder (plaatsgebrek voor de bezoekers van de parkbegraafplaats, niet echt de plaats om daar te gaan ‘kamperen’,…) werd een aanvullend reglement opgemaakt om die kampeerwagens te weren”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

“Nu de campers en kampeerwagens daar niet meer parkeren, treedt er een volgend probleem op: bezoekers van het dierenpark De Zonnegloed gebruiken veelvuldig deze parking. Die wagens staan daar wettelijk, maar dit zorgt er wel voor dat bezoekers van de parkbegraafplaats of bezoekers gedurende een afscheidsmoment geen plaats hebben op de parking. Om dit op te lossen, willen we het bestaande aanvullend politiereglement uitbreiden door het parkeren te beperken in de tijd door een parkeerschijf te verplichten. Daarnaast willen we een tweetal plaatsen voorzien voor mindervaliden”, aldus nog de burgemeester.

Rally van Ieper

Verder staan er heel wat tijdelijke politieverordeningen op de agenda, naar aanleiding van Ieperse Rally van donderdag 18 tot zondag 21 augustus. Op grondgebied Vleteren worden twee kwalificatieproeven (KP’s) verreden: KP Vleteren op vrijdag 19 augustus en KP Reninge op zaterdag 20 augustus. De reglementen hebben onder andere betrekking op de verkeersveiligheid. De verkoop en het gebruik van dranken in blik op en in de omgeving van de snelheidsparcours moet gemeden worden om de gevolgen van het restafval van de aluminium blikken voor de landbouw en de veeteelt maximaal te beperken.

Het gebruik van quads en vierwielige motorfietsen kan schade toebrengen aan de onverharde landelijke wegen, aan akkers en eveneens aan fauna en flora langs het parcours. Ook het gebruik van drones is verboden. Rallydeelnemers mogen enkel verkenningen van de omloop uitvoeren op de data bepaald in het reglement en onder toezicht van de organisatie. (Andres Hollebeke)