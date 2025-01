Pakjeshuis groot succes: 10.102 pakjes ingepakt en 3.333 euro verzameld voor goede doelen

Het Pakjeshuis in Knokke-Heist heeft voor een warme en feestelijke sfeer gezorgd tijdens de afgelopen feestperiode. Dankzij de inzet van de vrijwilligers werden maar liefst 10.102 pakjes feestelijk ingepakt. De vrije bijdragen die bezoekers hiervoor gaven, maakten het mogelijk om drie goede doelen financieel te ondersteunen.

In de kustgemeente kozen ze dit jaar voor een nieuwe ‘Scandinavische’ winterbeleving. Zo kon je in het Pakjeshuis gratis je cadeautjes laten inpakken die je kocht bij een lokale handelaar. En dat werd dus een succes. Het gemeentebestuur overhandigde met trots cheques ter waarde van 1.111 euro aan elk van de goede doelen: Dogs4Blind, AZ Zeno en Mama’s voor Kinderen. De chequeoverhandiging vond plaats in het Pakjeshuis, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente, vrijwilligers en afgevaardigden van de goede doelen. Het gemeentebestuur sprak zijn dank uit aan alle vrijwilligers en bezoekers die bijdroegen aan dit mooie resultaat.

Ook warme familieplek

Naast de gift aan de goede doelen was het Pakjeshuis dit jaar ook een warme familieplek. Zo werden er 150 “letters to Santa” gepost en beantwoord door de kerstman, werden meer dan 3.000 foto’s gemaakt in de populaire photobooth, namen 200 kinderen plaats op de schoot van de kerstman en genoten zo’n 560 kinderen van de Fjordland indoorbeleving. “We kijken nu al uit naar de volgende editie van Winter in Knokke-Heist waar magie en beleving centraal zullen staan”, zegt het gemeentebestuur. (MM)