Pakjeshuis in Knokke-Heist officieel geopend

Woensdagavond is in Knokke-Heist het officiële startschot gegeven voor de Scandinavische winterbeleving die de komende tijd centraal staat in de kustgemeente. Middelpunt van deze unieke winterervaring is het Pakjeshuis, een sfeervolle houten constructie op het Burgemeester Frans Desmidtplein. Dat Pakjeshuis staat symbool voor de warmte en gezelligheid die Knokke-Heist tijdens de wintermaanden wil uitstralen.

“Na het afgelopen winterseizoen hebben we de balans opgemaakt en beseften we dat onze gemeente nog meer potentieel heeft,” zegt het gemeentebestuur.

“We stelden ons de vraag: hoe kunnen we Knokke-Heist nóg aantrekkelijker maken in de winter? Niet alleen voor onze inwoners en tweedeverblijvers, maar ook voor bezoekers van ver en dichtbij. Het antwoord presenteren we vandaag: een ambitieus en doordacht winterplan, geïnspireerd door stijlvolle Scandinavische gezelligheid, die perfect aansluit bij het unieke DNA van Knokke-Heist.”

Gratis ingepakt

Het Pakjeshuis maakt daar dus onderdeel vanuit. Op vertoon van een aankoopbon van een lokale handelaar in Knokke-Heist (van 29/11 tot 5/01) worden je cadeautjes gratis én feestelijk ingepakt. Daarnaast valt er heel wat te beleven voor kinderen tussen 3 en 10 jaar.

Zij kunnen zich helemaal uitleven in het Fjordland Kinderdorp, waar ze onder begeleiding ondergedompeld worden in een wereld van avontuur, plezier en creativiteit. Zo kun je zonder zorgen shoppen, terwijl je kinderen een onvergetelijke tijd hebben. Kom je binnen twee uur terug mét een kasticket van een Knokke-Heistse winkel van die dag? Dan krijg je je waarborg van 10 euro gewoon terug.

Is dat nog niet genoeg? Maak in het Pakjeshuis dan een leuke kerstfoto met de kerstman of neem plaats in de speciale fotobooth. Vergeet ook niet een brief naar de kerstman te schrijven.

(MM)