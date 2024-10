Van een échte ijspiste tot Vikingdorp en Pakjeshuis met de kerstman: Knokke-Heist maakt zich op voor eindejaar op Scandinavische wijze

Knokke-Heist maakt zich nu al op voor een sfeervolle eindejaarsperiode. En dat gaat dit jaar samen met verschillende nieuwigheden. Want naast de klassiekers geniet je tijdens de feestdagen deze keer ook van een echt ‘Pakjeshuis’ met gratis inpakservice én kerstman en een ‘Vikingdorp’. “We nodigen de mensen uit om de winterperiode op Scandinavische wijze te ervaren”, zegt het gemeentebestuur. Maar wat mag je nu precies allemaal verwachten?

De strandstoelen en badkleding zijn ook in Knokke-Heist definitief opgeborgen en de wollen truien hebben stilaan hun plaats in de kasten teruggevonden. Dat betekent automatisch aftellen richting de traditioneel sfeervolle eindejaarsperiode en dat is in de kustgemeente niet anders. Dit jaar transformeert Knokke-Heist in een Scandinavische winterbeleving.

Want behalve dat de straten, winkels en pleinen ondergedompeld worden in de meest knusse sfeer, zal er nog véél meer te beleven zijn. Zo is er de traditionele schaatspiste met écht ijs op het Alfred Verweeplein, de Icebar met zijn bergchalet-sfeer op het Van Bunnenplein en de sculpturale lichtdecoraties in het straatbeeld.

Maar er is meer. Sfeerplein De Bolle wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een echt Vikingdorp, met robuuste boomstronken en vlaggen die avontuur beloven. Op het programma: diverse activiteiten, traditionele Viking-spellen bij de lokale horeca, kinderanimaties en -grime.

Pakjeshuis

Een andere nieuwigheid: het Pakjeshuis op het Burgemeester Frans Desmidtplein. Op vertoon van een aankoopbon van een lokale handelaar in Knokke-Heist (van 29/11 tot 5/01) worden je cadeautjes gratis én feestelijk ingepakt. Daarnaast valt er heel wat te beleven voor kinderen tussen 3 en 10 jaar. Zij kunnen zich helemaal uitleven in het Fjordland Kinderdorp, waar ze onder begeleiding ondergedompeld worden in een wereld van avontuur, plezier en creativiteit. Zo kun je zonder zorgen shoppen, terwijl je kinderen een onvergetelijke tijd hebben. Kom je binnen twee uur terug mét een kasticket van een Knokke-Heistse winkel van die dag? Dan krijg je je waarborg van 10 euro gewoon terug.

Is dat nog niet genoeg? Maak in het Pakjeshuis dan een leuke kerstfoto met de kerstman of neem plaats in de speciale fotobooth. Vergeet ook niet een brief naar de kerstman te schrijven. In het Pakjeshuis kun je ook bijdragen aan het goede doel door vrijblijvend te doneren.

Tot slot zijn er ook de traditionele Late Night Shopping avonden, zodat het winkelplezier tot laat in de avond kan doorgaan. (MM)