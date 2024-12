Pakjesautomaat van bpost in Ten Brielensesteenweg is de eerste in Wervik

Zo’n honderd meter voorbij de overweg in de Ten Brielensesteenweg in Wervik staat een grote pakjesautomaat van bpost. Wat heel handig is voor de inwoners. Het is de allereerste pakjesautomaat in Wervik. Zo’n automaat staat er bijvoorbeeld in Beselare en in Menen op het bedrijventerrein Grensland en aan cultureel centrum De Steiger.

Bpost kwam voor de plaatsing tot een overeenkomst met eigenaar Frederik Samain. De pakjesautomaat staat tegen een rij garages. Vooraan is er ook een automaat met allerlei voeding. Op die plek woont verzekeringsmakelaar Pierre Vandoolaeghe.

De pakjesautomaat is zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 bereikbaar om kleine en grote pakjes op te halen of te verzenden. Kies tijdens het online shoppen voor levering in een pakjesautomaat. Zodra je pakje klaarligt, ontvang je een e-mail met een QR-code.

Ga naar de pakjesautomaat en houd de QR-code voor de scanner. Je hebt vijf dagen om je pakje af te halen. Het deurtje van de locker springt open. Haal je pakje uit de locker en sluit het deurtje. Klaar!

Wie een klein of groot pakjes wil verzenden, koopt een verzendetiket, print het af en kleef het op je pakje. Verzenden tot een gewicht van twee kilo kost vijf euro.