Padelhal in Roeselare telt extra terreinen en nieuwe bar: “Indoor padel is de toekomst”

Drie jaar nadat Kurt Deklerck van het bedrijf Adirack en Steve Schrauwen van sportclub Vision 21 de deuren van hun padelhal langs de Liebeekstraat openden, schrijven ze samen een volgend hoofdstuk in hun padelverhaal. Woensdagavond werden de cafetaria en twee extra padelvelden officieel geopend. “Indoor padel is de toekomst”, aldus Steve, die ook nog plannen heeft langs de Vierwegstraat.

Sinds september 2021 kunnen padelspelers zich volop uitleven in de padelhal langs de Liebeekstraat in Roeselare, pal op de grens met Gits. “Het initiatief sloeg onmiddellijk aan. Op piekmomenten zijn alle terreinen bezet. De populariteit van padel is er nog steeds. We merken vooral dat de vraag naar indoorterreinen stijgt. In de winter is het erg warmer, maar ook ’s zomers worden de rally’s niet beïnvloed door bijvoorbeeld de zon of de wind”, aldus Kurt Deklerck, eigenaar van het grote gebouw tussen de Bruggesteenweg en de Liebeekstraat.

Cafetaria open op piekmomenten

Doordat het voorste gedeelte van het gebouw nog ingenomen werd door een firma, kon de padelhal aanvankelijk moeilijk uitbreiden. “Toen dat gedeelte vrij kwam, konden we verder bouwen aan deze mooie padellocatie. Er werden twee bijkomende padelvelden aangelegd en er werden douches geïnstalleerd. Pronkstuk is misschien wel onze cafetaria van waaruit je een mooi zicht hebt op de velden”, aldus Steve.

Die cafetaria wordt uitgebaat door Veronique Blauwe. “Vroeger verkochten we een beperkt aantal drankjes. Nu is ons aanbod veel groter. Zo bieden we ook kleine snacks zoals spaghetti aan.” De cafetaria is zeven op zeven open, op momenten dat er veel padelreservaties zijn. Die reservaties verlopen via Tennis Vlaanderen.

Toernooien

Ondertussen merkt Freddy Vandecaveye, verantwoordelijke van de padelsport binnen Vision 21, dat padelspelers van ver buiten Roeselare de weg vinden naar de hal. “Sommigen leggen zelf een veld voor een jaar vast zodat ze telkens op eenzelfde moment in de week kunnen spelen. Momenteel zijn er zo’n 35 ‘vaste terreinen’. Deze accommodatie maakt het ook mogelijk om hier mooie toernooien te organiseren.”

Indoorterreinen langs de Vierwegstraat

Bij Vision 21 zijn er echter nog padelplannen. Op de site van de sportclub langs de Vierwegstraat zijn er momenteel zeven outdoorterreinen. “Maar het is de bedoeling om er drie te integreren in de huidige gebouwen en zo ook daar drie indoorterreinen aan te bieden”, aldus Steve. Die plannen worden in 2025 verwezenlijkt.