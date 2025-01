Zaalwachter Kortrijkse rechtbank Jean-Pierre (81) overleden na kwalijke val in woning: “Hij was het gezicht van de rechtbank”

In zijn woning in Harelbeke is maandag het levenloze lichaam van Jean-Pierre Verbeke (81) gevonden. Hij was als gepensioneerde al jarenlang vrijwillig actief als zaalwachter op de Kortrijkse rechtbank. Wellicht werd een kwalijke val in de kelder hem fataal. “Een enorme schok. Iedereen hier kende Jean-Pierre”, klinkt het vanuit het Kortrijkse gerechtsgebouw.

Al meer dan 20 jaar was Jean-Pierre Verbeke zaalwachter op de Kortrijkse rechtbank. Zowel bij correctionele zittingen, op de politie-, de jeugd- als de familierechtbank was hij het eerste aanspreekpunt voor advocaten, beklaagden en slachtoffers. “Jean-Pierre was een echt meubelstuk op onze rechtbank”, aldus een aangeslagen voorzitter Charlotte Spillebeen. “Hij was het gezicht van onze rechtbank. “Met Jean-Pierre verliepen de zittingen veel vlotter. Een heel gewaardeerde kracht die het werk van zowel de rechters als de griffiers veel makkelijker maakte. In zijn kenmerkende, directe, no-nonsense stijl die wel nodig was om alles in goede banen te leiden. Hij zal erg gemist worden, iedereen is hier in shock.”

Hobby

“De rechtbank was zijn leven. Hij vertoefde hier uuuren per week”, klinkt het nog. “Omdat hij het ook graag deed, want voor de kleine vergoeding moest hij het niet doen.” “De rechtbank was inderdaad een groot deel van zijn leven”, aldus Hilde De Knock, zijn vriendin waar Jean-Pierre al 29 jaar mee samen was. “Enkel om op reis te gaan liet hij eens verstek gaan, omdat hij zo graag reisde en daar tijdens zijn pensioen ook van wou genieten. Ik had het gevoel dat hij zijn taak op de rechtbank heel correct deed en daar erg voor gewaardeerd werd. Het was echt zijn hobby, niet zijn job. Hij had ook tijdens zijn professionele loopbaan nooit het gevoel gehad dat hij moest werken, vertelde hij vaak, omdat hij het zo graag deed. Wat er nu is gebeurd, is echt onwezenlijk. Hij had nog vele jaren in zich, was nog zo energiek. Mijn kleinkinderen zagen hem als hun opa en hielden zo van hem. We weten nog niet hoe we het hen moeten vertellen.”

Alarmbel

Jean-Pierre was maandagochtend niet aanwezig op de zitting van de correctionele rechtbank en dat zorgde bij de rechter en griffier wel wat voor ongerustheid. “Dat was heel erg tegen zijn gewoonte in, vooral omdat hij ook niets had laten weten”, klinkt het. De politie van de zone Gavers ging na deze alarmbel aan zijn woning een kijkje nemen en voerde verder onderzoek. Dat resulteerde uiteindelijk in de loop van de namiddag in de vondst van zijn lichaam in de kelder. (LSi)