Zaakvoerster Chocolaterie Verheecke overleden: “Mijn tante had een groot hart”

Op donderdag 17 maart is Catharina Alfvoet, zaakvoerster van Chocolaterie Verheecke in de Steenstraat, op 62-jarige leeftijd overleden. Als steeds warmhartige levensgenieter zal ze door velen hard gemist worden.

Catharina Alfvoet, die zich liever als Cathérine liet aanspreken, werd geboren op 22 december 1959 in Brugge. Haar tweelingzusje stierf toen bij de geboorte. In haar kinder- en jeugdjaren zwom ze graag én behoorlijk goed.

Ze had twee halfbroers en één halfzus van haar vader Arthur, die inspecteur was voor autoconstructeur Mazda. Haar moeder Lucienne was actief als huisvrouw, naaister en later, zoals velen haar hebben leren kennen, als bobonne van de winkel, de latere chocoladewinkel dus.

Voetballiefhebster

Onder invloed van haar vader was Cathérine een groot voetballiefhebster met vooral een groen-zwart Cercle Brugge-hart. Ook de liefde voor auto’s en de autosport kreeg ze van haar vader mee. Arthur was dan ook een begenadigd rallyrijder. Cathérine huwde met gewezen Club- en Cercle Brugge-voetballer en latere zakenman Bernard Verheecke.

Samen met Bernard, van wie ze later scheidde, kreeg ze twee kinderen, Charlotte en Christophe. Later volgden dan ook de kleinkinderen Axelle en Maxime. “Na afloop van de voetbalcarrière van Bernard openden ze in 1983 samen Chocolaterie Verheecke in de Steenstraat”, weet haar neef Christophe Alfvoet, die in de zaak al jaren actief is als winkelverantwoordelijke.

Britse toeristen stonden in de rij om pralines te kopen

“In die tijd waren er maar een vijftal chocoladewinkels in Brugge. Zeker de Britse toeristen stonden toen aan te schuiven tot aan het Simon Stevinplein om pralines te kunnen bemachtigen. Ik herinner me mijn tante als iemand die altijd erg sociaal was, met een warm hart voor mensen. Ook voor de medewerkers in de zaak waar ze lang nadat ze al uit dienst waren, contact mee bleef houden. Leuk detail is dat ze in de winterperiode verbleef in het winterhuis boven de winkel en in de zomer in het zomerhuis achteraan. Daar ontving ze heel veel mensen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, was haar motto.”

Keelkanker

“Mijn tante stond ook bekend om haar kookkunsten, die ze van haar moeder had meegekregen en verder verfijnde door het volgen van avondschool bij Spermalie”, gaat Christophe verder. “Haar feestjes en dinertjes waren legendarisch. Ze heeft overigens een pak mensen bij haar thuis opgevangen die om uiteenlopende redenen in de problemen zaten.”

Cathérine had ook een groot hart voor dieren en ging graag wandelen met haar hondjes Denso, Rebel en de intussen overleden Tommy. In 2019 werd bij Cathérine keelkanker vastgesteld. Ze is lange tijd blijven vechten, maar is op 17 maart dan toch thuis vredig ingeslapen.

(PDV)