Warme toespraken van vrienden en geliefden op de begrafenis van Ignace Crombé: “Een volksmens met een eeuwige glimlach”

Zaterdagmorgen is in een goed gevulde Sint-Columbakerk in Deerlijk de uitvaartplechtigheid gehouden voor Ignace Crombé, vooral bekend als organisator van de Miss Belgian Beauty-verkiezingen. Het werd een klassieke eredienst, die werd getekend door enkele toespraken van vrienden. “Dit wordt mijn laatste evenement,” zei Crombé nog kort voor zijn overlijden in onze krant. Onder de 400 aanwezigen opvallend weinig bekende gezichten.

Begrafenisondernemer Wim Vanwynsberghe had samen met burgemeester Claude Croes besloten om de straat voor de kerk af te zetten, omdat men toch wel wat volk verwachtte. Achteraf bekeken was dat misschien niet echt nodig, want van een overrompeling was geen sprake. Vriendin Nathalie Vanderhaegen was al vroeg aanwezig in de kerk, net als Trisha met dochtertje Axelle. De wagen met nummerplaat Trisha stond recht tegenover de kerk geparkeerd. Tegen de kerkgevel verschillende bloemenkransen, waaronder een krans waarop de namen van zes voormalige winnaressen van Miss Belgian Beauty: Caroline Ex, Eveline Hoste, Brunhilde Verhenne, Sofie Grosemans, Zsofi Horvath en Cynthia Reekmans. Die laatste was de enige miss die de begrafenis bijwoonde. Ignace Crombé zei onlangs zelf nog in deze krant dat het Miss-gebeuren een afgesloten hoofdstuk was, dat hij het allemaal niet meer volgde.

Missmaker

Gerrit Grobben, stadionomroeper op KV Kortrijk en jarenlange vriend, vertelde dat Ignace er vooral gelukkig van werd anderen gelukkig te maken. Hij prees hem ook omdat hij “persoonlijkheden maakte” en herinnerde aan de vrouwen die hij een forum gaf, “missen die je op een hoger niveau bracht. Je bent dan ook niet voor niets de ‘missmaker’.” Even was er muziek van Clouseau, ‘Afscheid van een vriend’ en dan was het de beurt aan zijn beste vriend Bart om afscheid te nemen. Hij omschreef Ignace als een volksmens met een eeuwige glimlach op het gezicht. Iemand bij wie iedereen op zijn gemak was. Ook hij had het over de liefde waarmee Ignace zijn dochtertje overlaadde. De dochter uit zijn eerste huwelijk, Stéphanie, kwam niet ter sprake. Bart had het moeilijk bij zijn laatste woorden. Toen nam Frank Sinatra het over met ‘I did my way’. Toepasselijk.

Liefhebbende vader

Burgemeester Claude Croes zei: “Ik leerde je kennen toen je in Deerlijk kwam wonen. Voordien kende ik je enkel als organisator van de Miss Belgian Beauty verkiezingen. Op dat moment had ik eerlijk gezegd meer aandacht voor de dames in je omgeving dan voor Ignace Crombé. Maar je intrede in Deerlijk bracht daar grote verandering in. We mochten allemaal mee genieten van je bekendheid en vooral van je organisatietalent…. Mijn bewondering voor jou groeide. En bovenal maakten we de geboorte mee van Axelle, jouw diamant. Beste Ignace, weinig vaders kunnen evenaren wat jij allemaal deed voor jouw Axelle,” zei hij nog.

De laatste toespraak was er één van een andere Axelle, de dochter van zijn vriendin Nathalie, zij las een korte brief voor van haar moeder. Ze omschreef Ignace Crombé als een prachtmens en had het over hun mooie liefde die helaas veel te kort was en over de bewonderenswaardige manier waarop hij zijn ziekte gedragen had. Tijdens de offerande weerklonk ‘I will always love you’ van Whitney Houston. Op het rouwkaartje woorden van Nathalie (‘Het is nog altijd moeilijk om je te laten gaan’), van zijn zussen en broer (“…in ons hart kunnen we jou horen en dragen we jou bij ons voor altijd”) en van zijn Axelle: (“Mijn papa heeft mij heel veel geleerd, maar hij heeft mij nooit geleerd hoe het was om zonder hem te moeten leven. Ik vergeet jou nooit, papa…”).

1/67 © Foto Kurt 2/67 © Foto Kurt 3/67 © Foto Kurt 4/67 © Foto Kurt 5/67 © Foto Kurt 6/67 © Foto Kurt 7/67 © Foto Kurt 8/67 © Foto Kurt 9/67 © Foto Kurt 10/67 © Foto Kurt 11/67 © Foto Kurt 12/67 © Foto Kurt 13/67 © Foto Kurt 14/67 © Foto Kurt 15/67 © Foto Kurt 16/67 © Foto Kurt 17/67 © Foto Kurt 18/67 © Foto Kurt 19/67 © Foto Kurt 20/67 © Foto Kurt 21/67 © Foto Kurt 22/67 © Foto Kurt 23/67 © Foto Kurt 24/67 © Foto Kurt 25/67 © Foto Kurt 26/67 © Foto Kurt 27/67 © Foto Kurt 28/67 © Foto Kurt 29/67 © Foto Kurt 30/67 © Foto Kurt 31/67 © Foto Kurt 32/67 © Foto Kurt 33/67 © Foto Kurt 34/67 © Foto Kurt 35/67 © Foto Kurt 36/67 © Foto Kurt 37/67 © Foto Kurt 38/67 © Foto Kurt 39/67 © Foto Kurt 40/67 © Foto Kurt 41/67 © Foto Kurt 42/67 © Foto Kurt 43/67 © Foto Kurt 44/67 © Foto Kurt 45/67 © Foto Kurt 46/67 © Foto Kurt 47/67 © Foto Kurt 48/67 © Foto Kurt 49/67 © Foto Kurt 50/67 © Foto Kurt 51/67 © Foto Kurt 52/67 © Foto Kurt 53/67 © Foto Kurt 54/67 © Foto Kurt 55/67 © Foto Kurt 56/67 © Foto Kurt 57/67 © Foto Kurt 58/67 © Foto Kurt 59/67 © Foto Kurt 60/67 © Foto Kurt 61/67 © Foto Kurt 62/67 © Foto Kurt 63/67 © Foto Kurt 64/67 © Foto Kurt 65/67 © Foto Kurt 66/67 Zo’n 400 mensen woonden de begrafenis van Ignace Crombé bij in de kerk van Deerlijk. (foto: Foto Kurt) © Foto Kurt 67/67 © Foto Kurt 1/67 © Foto Kurt 2/67 © Foto Kurt 3/67 © Foto Kurt 4/67 © Foto Kurt 5/67 © Foto Kurt 6/67 © Foto Kurt 7/67 © Foto Kurt 8/67 © Foto Kurt 9/67 © Foto Kurt 10/67 © Foto Kurt 11/67 © Foto Kurt 12/67 © Foto Kurt 13/67 © Foto Kurt 14/67 © Foto Kurt 15/67 © Foto Kurt 16/67 © Foto Kurt 17/67 © Foto Kurt 18/67 © Foto Kurt 19/67 © Foto Kurt 20/67 © Foto Kurt 21/67 © Foto Kurt 22/67 © Foto Kurt 23/67 © Foto Kurt 24/67 © Foto Kurt 25/67 © Foto Kurt 26/67 © Foto Kurt 27/67 © Foto Kurt 28/67 © Foto Kurt 29/67 © Foto Kurt 30/67 © Foto Kurt 31/67 © Foto Kurt 32/67 © Foto Kurt 33/67 © Foto Kurt 34/67 © Foto Kurt 35/67 © Foto Kurt 36/67 © Foto Kurt 37/67 © Foto Kurt 38/67 © Foto Kurt 39/67 © Foto Kurt 40/67 © Foto Kurt 41/67 © Foto Kurt 42/67 © Foto Kurt 43/67 © Foto Kurt 44/67 © Foto Kurt 45/67 © Foto Kurt 46/67 © Foto Kurt 47/67 © Foto Kurt 48/67 © Foto Kurt 49/67 © Foto Kurt 50/67 © Foto Kurt 51/67 © Foto Kurt 52/67 © Foto Kurt 53/67 © Foto Kurt 54/67 © Foto Kurt 55/67 © Foto Kurt 56/67 © Foto Kurt 57/67 © Foto Kurt 58/67 © Foto Kurt 59/67 © Foto Kurt 60/67 © Foto Kurt 61/67 © Foto Kurt 62/67 © Foto Kurt 63/67 © Foto Kurt 64/67 © Foto Kurt 65/67 © Foto Kurt 66/67 Zo’n 400 mensen woonden de begrafenis van Ignace Crombé bij in de kerk van Deerlijk. (foto: Foto Kurt) © Foto Kurt 67/67 © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt © Foto Kurt Zo’n 400 mensen woonden de begrafenis van Ignace Crombé bij in de kerk van Deerlijk. (foto: Foto Kurt) © Foto Kurt © Foto Kurt

Lees ook…

Ignace Crombé koos voor klassieke en serene begrafenis, maar hoopte wel op veel volk

Ignace Crombé verliest moedige strijd tegen pancreaskanker

Alle artikels over Ignace Crombé kan je hier nalezen.