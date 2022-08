Ignace Crombé koos voor klassieke en serene begrafenis, maar hoopte wel op veel volk

Morgen vindt de begrafenis van iconisch organisator Ignace Crombé plaats in de Sint-Columbakerk in Deerlijk. Die heeft hij zelf nog tot in de puntjes kunnen voorbereiden, samen met begrafenisondernemer en goede vriend Wim Vanwynsberghe. “Tot drie uur voor zijn overlijden stuurde hij berichtjes om de laatste regelingen te treffen.”

“Mijn begrafenis wordt mijn laatste evenement”, vertelde Ignace Crombé tijdens zijn laatste interview met onze krant. Wim bevestigt dat Ignace enorm betrokken was bij het organiseren van zijn eigen uitvaart. “Ik ben verschillende keren bij hem thuis langsgegaan. Niet gewoon als begrafenisondernemer, ook als vriend. Ik ken Ignace al heel lang, zijn begrafenis regelen voelt heel raar voor mij”, klinkt het.

“Ignace wou een simpele, christelijke begrafenis. Geen grote schermen of artiesten, gewoon herinneringen”

“Daar hebben we de grote lijnen uitgetekend, maar ik dacht dat we nog veel meer tijd zouden hebben met hem. Hij belde mij opnieuw toen hij in het ziekenhuis lag en besefte dat het niet zo goed ging. Elke dag belde of Whatsappte hij naar mij om dingen te regelen, zelfs tot drie uur voor zijn overlijden. Niets mocht aan het toeval overgelaten worden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, een echte organisator in hart en nieren.”

Geen grote show

De Miss Belgian Beauty-organisator hield van pracht en praal, maar zijn begrafenis zal eerder sereen verlopen. “Samen met burgemeester Claude Croes hebben we besloten om de straat wel af te zetten, omdat we toch wel redelijk wat volk verwachten. Dat vond Ignace heel belangrijk. In de kerk zijn er zit- en staanplaatsen voor een goeie 600 personen, dat is al mooi hé. Voor de rest blijft het heel simpel. Geen scherm buiten waarop een livestream wordt getoond, geen artiesten die komen optreden… Ignace wou een klassieke, oprechte en christelijke begrafenis. Er zal muziek afgespeeld worden via CD’s en er zullen drie toespraken plaatsvinden. Vooral mooie herinneringen aan Ignace zullen centraal staan tijdens de dienst. Het was dan ook een heel schoon mens hé”, glimlacht Wim.