Ignace Crombé verliest moedige strijd tegen pancreaskanker

Ignace Crombé is na een zware en moedige strijd tegen een agressieve pancreaskanker overleden. Sinds begin dit jaar vocht de Deerlijkenaar keihard, maar de ziekte werd hem vandaag fataal. De man werd 65 jaar oud.

Net voor Nieuwjaar kreeg Ignace Crombé (65) te horen dat hij aan een agressieve pancreaskanker met uitzaaiingen leed en nog amper zes maanden te leven had. De oprichter en voormalig organisator van Miss Belgian Beauty besloot meteen alles in de schaal te werpen om de ziekte te lijf te gaan.

De afgelopen maanden onderging hij twaalf chemokuren en eind juni kreeg Ignace nog te horen dat de tumor stabiel was. Anderhalve maand later is hij overleden in het AZ Groeninge van Kortrijk, waar hij behandeld werd.

Openhartig interview

Eind juni gaf Ignace Crombé aan De Krant van West-Vlaanderen nog een uitgebreid interview, waarin hij openhartig over zijn strijd tegen pancreaskanker vertelde. “Begin december vorig jaar kreeg ik hevige pijn aan mijn middenrif”, klonk het toen. “Elke keer ik ging slapen, was die amper te harden. Ik stond tot dertig keer per nacht op.”

“Ik ben geen dokteurloper, maar uiteindelijk klopte ik bij het AZ Groeninge in Kortrijk aan voor een scan. Ik zie de arts nog het kantoor binnenstappen om mij en mijn vriendin Nathalie het nieuws te brengen. Alexander Vanden Bulcke heet de man, trouwens. Een topper in zijn vak en een schitterend mens. Hij was het die ook Arno heeft behandeld. Dokter Vanden Bulcke is uitgegroeid tot een van de belangrijkste mensen in mijn leven. Ik mag hem op elk uur van de dag bellen. Hij vecht met me mee, net als de rest van zijn team in Kortrijk.”

Ignace Crombé stond aan de wieg van Miss Belgian Beauty, een verkiezing waarmee hij hoge ogen gooide. © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

“Ik ben niet bang van de dood”, benadrukte hij anderhalve maand geleden nog. “Ik heb geaccepteerd dat mijn tijd hier op aarde stilaan opgebruikt is. Ik hoop gewoon dat ik niet moet afzien, dat ik geen pijn moet lijden. Rustig afscheid kunnen nemen van de mensen waar ik van hou en alle praktische zaken achter de rug hebben. Ik wil niemand belasten.”

Geboren organisator

Ignace Crombé laat zijn levenspartner Nathalie Vanderhaegen na, net als zijn dochters Axelle (10) als Stéphanie (30) en plusdochter Camille (9). Hij was de broer van Chantal, Pascal en Véronique.

Ignace groeide op in Lauwe en woonde jarenlang in Bissegem. Sinds twaalf jaar was Deerlijk zijn thuis. Hij was zaakvoerder van het eventbureau Animô. In 1991 hield hij Miss Belgian Beauty boven de doopvont. In 2009 organiseerde hij de missverkiezing voor de laatste keer.

Er wordt op zaterdag 20 augustus om 11 uur afscheid genomen van Ignace in de Sint-Columbakerk in Deerlijk.