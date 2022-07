Vrouw (81) die levenloos naast caravan werd aangetroffen niet door kwaad opzet gestorven

De vrouw van 81 uit Moeskroen die gisteren dood werd aangetroffen naast een caravan op camping Liefoord in Koksijde, is niet door kwaad opzet gestorven. Dat wees de autopsie uit. Wél is het nog niet duidelijk of het om een val of natuurlijk overlijden gaat.

Het was kort na de middag toen de vrouw levenloos werd aangetroffen aan haar caravan. Dat gebeurde op camping Liefoord in de Robert Vandammestraat in Koksijde, een militaire camping vlakbij de luchtmachtbasis van Koksijde.

De camping heeft naast een taverne ook een klein openluchtzwembad en is voor alle bezoekers toegankelijk. Het was een van de bezoekers die na de middag zag hoe een vrouw levenloos naast haar caravan lag.

Autopsie

De hulpdiensten werden gebeld maar hulp kon niet meer baten. De vrouw bloedde naar verluidt uit haar neus en was overleden. Een wetsdokter kwam ter plaatse en de brandweer plaatste een tent aan de caravan.

Uit de autopsie van de wetsdokter blijkt intussen dat de vrouw niet stierf niet door kwaad opzet. Dit wordt bevestigd door het parket van West-Vlaanderen. Of de vrouw dan wel een natuurlijke dood stierf of overleed door een ongelukkige val is nog niet duidelijk. (JH)