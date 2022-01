Voormalig directeur van De Lovie en oprichter Albion Hotel Luc Decramer (73) overleden

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is op de laatste dag Luc Decramer (73) overleden aan de gevolgen van een dubbele hersenbloeding. Hij was 27 jaar algemeen directeur van De Lovie in Poperinge. Na zijn pensioen bouwde hij aan zijn levenswerk ‘The Great Albion’, het hotel die hij met zijn echtgenote en dochters runde.

Luc Decramer was in de streek vooral bekend als gewezen algemeen directeur van de Lovie vzw, een instelling voor personen met een mentale beperking in Poperinge. Hij begon er in 1985 en ging met pensioen in 2012. Daarna legde hij zich toe op zijn levenswerk Albion Hotel in de Sint-Jacobsstraat in Ieper, dat hij samen met echtgenote Chris Praet en dochters Ruth en Daphne bestuurde. “Papa was letterlijk de bedenker en de bezieler van Albion Hotel”, vertelt Ruth. “Hij had er nog een zeer actieve rol in het hotel. Hij trad misschien minder op de voorgrond, maar hij had nog een grote rol achter de schermen. De boekhoudkundige en financiële zaken volgde hij samen met ons zeer goed op.”

Voor Chris en dochters Ruth, Ariane en Daphne kwam zijn overlijden als een donderslag bij heldere hemel. “Hij heeft twee zware hersenbloedingen gehad. Na de eerste in oktober is hij nog een stukje gerevalideerd maar op 19 december werd een tweede bloeding hem fataal. Het is heel pijnlijk, we hadden het niet verwacht”, zucht Ruth.

Ruth herinnert haar vader als een gepassioneerd muzikant. “Hij volgde aan de Academie elektrische gitaar en jazzpiano, waar hij enorm van genoot. Hij was eigenlijk heel zijn leven muzikaal: hij speelde piano, banjo, gitaar, orgel…”, vertelt Ruth. “Daarnaast was mijn vader een persoon met heel grote diepgang. Hij had een enorm grote kennis op alle gebieden: architectuur, filosofie, kunst, muziek… Hij was ook enorm taalvaardig. Ik kan eigenlijk alleen maar over hem praten in superlatieven. Ik keek enorm op naar hem. We stonden in het hotel met verschillende kapiteins aan hetzelfde roer. Net zoals in alle familiebedrijven zorgde dat wel eens voor wat vuurwerk, maar we kwamen daar altijd sterker uit.”

‘Plus est en vous’

“We zullen hem herinneren als een vader die altijd iedereen het beste van zichzelf deed geven. Hij haalde altijd het onderste uit de kan en pushte ons. ‘Plus est en vous’ was zijn levensmotto. Je kan meer dan je denkt, je kan altijd beter… Hij gaf dat ook mee aan ons op een positieve manier en daar zijn we hem enorm dankbaar voor. We zijn met drie dochters en spelen alle drie muziek. Zijn waarden en normen heeft hij ook sterk aan ons doorgegeven. Als je met ons spreekt en naar ons kijkt dan zal je een stukje Luc Decramer zien.”

Zeven broers

Luc Decramer werd geboren in Wervik en groeide er op in een kroostrijk gezin van zeven broers. Zijn drie dochters zorgden voor vijf kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Jacobskerk op zaterdag 8 januari om 11 uur. “Mijn pa was een gelovig man. Als laatste eerbetoon besloten we dicht bij huis de uitvaart te organiseren. Intern spraken we over het hotel als ‘The Great Albion’. Dit is echt zijn levenswerk en hij heeft hier echt veel vreugde uit gehaald. Hij had altijd gehoopt om de minzame oude man te zijn die de bloemen mocht water geven in het hotel. Jammer genoeg kunnen we hem dat nu niet meer geven in de toekomst”, besluit Ruth. (TOGH)