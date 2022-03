Volksmens en politicus André Debruyne overleden op 82-jarige leeftijd

Vrijdagmorgen is oud-politicus en volksvriend André Debruyne op 82-jarige leeftijd overleden in AZ Delta in Roeselare. De Roeselaarse André Debruyne is landbouwer geweest maar ook politicus. Hij was als CD&V-politicus actief in de Roeselaarse politiek en in de provincieraadslid. André is eveneens vele jaren OCMW-voorzitter geweest maar bovenal was hij een man van het verenigingsleven. Hij was (bestuurs)lid van ontelbaar veel verenigingen en ijverde altijd om mensen te verenigen en te verbinden.

De laatste tijd sukkelde André Debruyne met de gezondheid maar voor heel veel mensen komt zijn overlijden totaal onverwacht. “Pa had al een tijdje hartproblemen”, zegt zijn zoon en huidig Roeselaars schepen Francis Debruyne. “Hij was al eens opgenomen in het ziekenhuis, mocht naar huis komen maar nu verbleef hij al drie weken in het ziekenhuis. Hij is stilletjes en zonder pijn vertrokken.”

André Debruyne werd op 6 juni 1939 geboren en was een landbouwer in hart en nieren. Op jonge leeftijd nam hij al verantwoordelijkheid in het verenigingsleven als gewestleider van de landbouwjongeren. Hij nam de boerderij, de Heerlijkheid Schiervelde langs de Diksmuidsesteenweg, van zijn kinderloos gebleven oom Aimé Loncke over. Samen met zijn echtgenote Lieve Baert, die in mei twee jaar zal overleden zijn, bouwden ze er een gezin uit met vijf zonen. Zonen Rik en Bart zijn al overleden, Kris is schepen in Oud-Heverlee, Jeroen zet het werk van André verder op de boerderij en de jongste zoon Francis is schepen in Roeselare.

38 jaar provincieraadslid

André Debruyne is twee jaar schepen geweest in Roeselare, 18 jaar OCMW-voorzitter en maar liefst 38 jaar provincieraadslid. De verenigingen waarvan hij lid was, zijn bijna niet te tellen. Hij was onder meer voorzitter van de Landelijke Gilden, voorzitter van het arrondissementsverbond Boerenbond, stichter van de LRV Rodenbachruiters Roeselare, gewezen bestuurslid van de REO-veiling en van bouwmaatschappij De Mandel, deken van de Roeselaarse Erepoorters, commandeur in de Kroonorde en officier in de Leopoldsorde.

André Debruyne wordt op donderdag 31 maart om 11 uur in de Sint-Michielskerk in Roeselare ten grave gedragen.