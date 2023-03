Volksfiguur en -zanger Eddy Speecke van De Brugse Strangers overleden

Op 76-jarige leeftijd is donderdag op het Klein Strand in Jabbeke de gekende Bruggeling Eddy Speecke overleden.

In de jaren tachtig en negentig ging hij samen met Martine De Cock optreden onder de naam de Brugse Strangers. Ze scoorden heel wat hits met oude Brugse nummers zoals M’n vélo, zwarte Lola en mien voader was een ezeldriever.

Samen met Martine heeft hij een tijdje het café Sint-Pietershof in Brugge en ’t Muzikantje in Houtave gerund. Ze hebben ook nog een tijdlang een chaletpark gerund in De Haan waar ze op zondagnamiddag telkens een optreden verzorgden.

Eddy heeft ook nog in de jaren tachtig een recordpoging gedaan om ter langst drummen, maar hij uiteindelijk moest opgeven . Eddy leed aan botkanker. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.