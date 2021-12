Tineke van Heule 1973 over overleden tv-pionier Pros Verbruggen: “Ik ben met hem arm in arm naar de trouw van mijn broer geweest”

De bekende tv-pionier Pros Verbruggen, die vorige zaterdag op 93-jarige leeftijd in Sint-Pieters-Woluwe is overleden, was destijds heel populair in Heule. Hij heeft in de jaren zeventig tien jaar lang de Tinekesverkiezing gepresenteerd en werd als het ware een halve Heulenaar. Met Tine Vanmeenen, Tineke van Heule 1973, wisselde hij zelfs nog altijd nieuwjaarswensen uit. “Ik heb ze allemaal bewaard”, zegt ze. “Helaas moet ik nu een rouwkaartje sturen.”

Pros Verbruggen was amper twintig toen hij zijn mediacarrière begon, eerst bij de radio. Hij verhuisde daarna naar de beginnende televisie en werd razend populair toen hij vanaf 1957 samen met Tony Corsari en Bob Van Bael de legendarisch quiz ‘100.000 of niets’ presenteerde. Hij was ook commentator bij de huwelijken van prins Albert en koning Boudewijn. Vanuit de Wereldexpo in Brussel in 1958 maakte hij een dagelijks programma, toen een waar huzarenstuk. Hij bleef presenteren tot halverwege de jaren 70 en was ook de stem achter honderden documentaires.

Vanwege zijn populariteit vroeg het toenmalige Tinekescomité Pros Verbruggen om de verkiezing van Tineke van Heule te komen presenteren. Van 1970 tot 1979 leidde hij alles in goede banen. Nadien volgden onder andere Zaki, vele jaren Gert Verhulst en nu ook al vele jaren acteur Erik Burke. Toen Pros Verbruggen in 1988 terugkeerde als juryvoorzitter, bleek opnieuw hoe populair hij in Heule was.

Pros Verbruggen was een charmante persoonlijkheid. Alle kandidates uit die tijd kunnen getuigen dat hij de meisjes op hun gemak kon stellen. Dat beaamt ook Tine Vanmeenen (68). Zij is afkomstig van Heule-Watermolen en werd Tineke in 1973.

Beleefd en respectvol

“Hij was uiterst beleefd en respectvol tegenover ons”, zegt Tine, die in Middelkerke woont en nog geregeld in het Tinekesweekend naar Heule komt. “Hij was echt een lieve man en had een heel mooie stem. Hij had precies een boontje voor mij… ‘Mijn lachende Tineke ‘ noemde hij mij. Toen ik een jaar later afscheidnemend Tineke was, trouwde net mijn broer. Ik trok toen gearmd met Pros naar het huwelijk! Het Tinekescomité wist even niet waar hij was… Pros had zelfs beloofd om werk voor mij te helpen zoeken bij de BRT. Toen ik dat thuis vertelde, wist ik gauw hoe laat het was: ‘In dat wereldje? Geen sprake van’, zei mijn moeder…”

Pros Verbruggen in 1973 met Tineke van Heule Tine Vanmeenen. (Arch. Andréa Decock) (gf)

Tine bleef Pros Verbruggen daarna een nieuwjaarskaartje schrijven. Tot vorig jaar. “Het was de eerste keer dat hij niet terugschreef. Ik hoorde nadien via een vriendin dat hij gezondheidsproblemen had en aan de kust gerevalideerd had. Ik was toch geschrokken toen ik vorige zaterdag zijn overlijden vernam. Een paar dagen eerder hadden we hier nog foto’s van hem bovengehaald. Zijn naam toverde altijd een glimlach op mijn gezicht.”

Ook Karel Lecot, gewezen zaakvoerder van de bekende gelijknamige firma, herinnert zich Pros Verbruggen goed: “Hij kwam toen elk jaar omstreeks elf uur in onze winkel een porto drinken en een babbeltje slaan. En dan kocht hij iets voor zijn vrouw.”

(NM)