Simone Devos (91) overleden, weduwe van gewezen burgemeester en senator Albert Deconinck

In het woonzorgcentrum Polderzicht in Blankenberge is Simone Devos (91) overleden. Ze was de weduwe van de gewezen socialistische burgemeester en senator Albert Deconinck uit Wervik. Simone is steeds chauffeur van dienst geweest en vergezelde tijdens het weekend zoveel mogelijk haar man die overleed in november 1999.

Simone bleef nog jarenlang wonen in de Oude Beselarestraat, tot ze verhuisde naar de kust. Simone was de moeder van drie kinderen Jacqueline, Didier en Thierry. Ze werd geboren in Ieper en woonde een tijdlang in Kemmel.

Haar echtgenoot Albert Deconinck werd 81 jaar. Vooraleer bij in de Tabaksstad burgemeester werd, was hij schepen en provincieraadslid. Van 1977 tot 1985 was Deconinck senator.

SP-lokaal Volkshuis

Van begin 1983 tot eind 1988 was Albert Deconinck burgemeester in een coalitie met de SP, Volksunie en de toenmalige PVV. Tijdens de verkiezingen van oktober 1994 was hij geen kandidaat meer. Samen met zijn vrouw baatte Albert Deconinck verschillende jaren in de Molenstraat het SP-lokaal Volkshuis uit.

De afscheidsplechtigheid vond plaats in intieme kring.

(EDB)