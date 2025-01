Sijselenaar Koen De Lille (55) overleden: “Zullen hem herinneren als een zorgzame partner en papa met veel gevoel voor humor”

In de aula van De Polderweg in Sijsele werd afscheid genomen van Sijselenaar Koen De Lille. De veelvuldige kampioen in het ringsteken stierf op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van de zenuw-spierziekte ALS. “Hij was een zorgzame partner en papa met veel gevoel voor humor”, zegt zijn weduwe Sheila Verrecas.

Koen De Lille werd geboren op 23 april 1969 en groeide op in ’t Veld in Sijsele. Hoewel Koen jarenlang met zijn gezin in Sint-Kruis woonde, bleef hij zijn hele leven een nauwe band houden met Sijsele. Zijn latere echtgenote Sheila Verrecas kwam op haar 16de samen met haar ouders in Sijsele wonen. “We leerden elkaar kennen in wat ons stamcafé zou worden: ’t Prinsenhof in de Stationsstaat, dat intussen al afgebroken is”, zegt zijn weduwe Sheila Verrecas.

De familie De Lille stond erom bekend erg behendig te zijn in het ringsteken per fiets; een typisch Sijseelse volkssport. “Koen beoefende het ringsteken vaak samen met zijn neef Geert De Lille en zijn oom Maurice was jarenlang voorzitter van de ringstekersvereniging. Koen was er echt wel een krak in en haalde destijds vaak de pers met zijn prestaties”, weet Sheila.

Koen en Sheila trouwden en gingen in Sint-Kruis wonen, waar Koen nog voor hun huwelijk al een huisje had gekocht. Hij had secretariaat-talen gestudeerd maar besefte al vlug dat hij toch liever met zijn handen werkte en ging aan de slag in de branche van de installatie van balustrades en balkonleuningen. Zo werkte hij, onder meer, 24 jaar bij de firma Aluform in Maldegem.

Zorgzame papa

“We vertoefden nog heel vaak in Sijsele, want onze ouders wonen er en Koen ging er ook vaak naar het basketbal kijken. In Sijsele hebben we ook nog veel vrienden wonen”, vertelt Sheila. “Koen werkte ook graag in de tuin en was de jongste jaren lid van een computerclub. Nog een speciale hobby van hem: met zijn metaaldetector naar bijzondere voorwerpen speuren.” Koen kreeg eind augustus de 2022 de diagnose ALS en is dus meer dan twee jaar ziek geweest. Vooral de laatste zes maanden waren erg zwaar”, weet Sheila.

“Hoe ik hem zal herinneren? Als een goede, lieve partner met veel humor en als een zorgzame papa voor onze twee dochters Lindsay en Alyssa.”