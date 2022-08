Priester Ignace-Marie Putman overleden in Veurne

Net voor zijn 72ste verjaardag is priester Ignace-Marie Putman in Veurne overleden. Hij is geboren in Kortrijk op 29 juli 1950 en overleed op 28 juli.

In 1992 werd hij diaken gewijd. In de kerk van de Karmelieten werd hij op 24 oktober 1999 tot priester Karmeliet gewijd in Brugge. Door de bisschop van Brugge werd hij op 23 maart 2003, op proef aanvaard met als opdracht in de federatie Houthulst parochiewerk te verrichten in Merkem.

Op 27 november 2003 kreeg hij Exclaustratie Casa Generalizia Carmelitani Scalzi , het verlof om als kloosterling tijdelijk buiten het klooster te leven, onafhankelijk van de kloosteroversten maar in onderdanigheid aan de plaatselijke ordinaris en blijvend getrouw aan de kloostergeloften en verplichtingen.

Op 2 juli 2004 werd Ignace -Marie benoemd tot pastoor in de federatie Houthulst tot hij op 31 juli 2009 in dienst trad als cumulant onderpastoor in Sint-Jan-Baptist in Houthulst waarna hij op 1 november 2009 benoemd werd als pastoor in de gewijzigde federatie Lo-Reninge-Houthulst. Door de bisschop werd hij op 30 december 2009 opgenomen in het bisdom Brugge en lid van de diocesane clerus.

Club-supporter

Doordat het met zijn gezondheid niet zo best ging kreeg hij eervol ontslag als pastoor in de federatie Houthulst-Lo-Reninge op 30 juni 2016. Daarna ging hij in Nieuwpoort wonen in een appartementje waar hij heel gelukkig was ondanks het feit dat zijn gezondheid steeds minder werd. Voor zijn vroegere parochianen stond zijn deur altijd open, iedereen werd er hartelijk verwelkomd. Ignace-Marie was een hevig Club Brugge supporter en hield van de zee maar ook van de bergen. Europascouts België lag hem nauw aan het hart maar hij zette zich ook met hart en ziel in voor diverse minderheidsgroepen. Zolang hij kon sprong hij af en toe eens in om een eucharistieviering voor te gaan.

Afscheidsdienst

Er wordt afscheid genomen van priester Ignace-Marie Putman op zaterdag 6 augustus om 11.15 u. in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Zottegem vanwaar hij afkomstig is. “Ignace-Marie was een diepgelovig man die ook het belang van het gebed steeds verdedigde”, aldus deken Wilfried Jonckheere van dekenij Diksmuide.“Hij heeft zich heel eerlijk ingezet voor de parochies Merkem, Jonkershove, Houthulst, Sint Kristoffel en Klerken, ook nadat hij op rust ging bleef hij zijn parochianen volgen en stond zijn deur altijd voor hen open.”

Later volgt in één van de kerken van Houthulst een gedenkmis voor priester Ignace-Marie zodat zij die niet naar Zottegem kunnen gaan toch de kans krijgen afscheid van hem te nemen.