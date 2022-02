Pierre Willem, oud-voorzitter van VK Kachtem, op 80-jarige leeftijd overleden

Dinsdagmorgen 1 februari is Pierre Willem, gewezen medezaakvoerder van Wilvan en ook oud-voorzitter van VK Kachtem, overleden. Op 8 februari wordt in de Kachtemse Sint-Jan de Doperkerk afscheid genomen van Pierre.

Pierre Willem werd op 29 juni 1941 geboren in een landbouwersgezin in Sint-Eloois-Winkel. Met een leercontract leerde hij de stiel van beenhouwer bij slager Mulier in Sint-Eloois-Winkel. Op die manier leerde hij zijn echtgenote Jenny Vanbiervliet kennen die pal tegenover de slagerij woonde. Het koppel vestigde zich later in Izegem waar Pierre en Jenny een slagerij op de wijk Abele runden. Later vestigde het koppel zich in de Lodewijk de Raetlaan waar ze de vleesgroothandel Wilvan uitbaatten, een zaak die Pierre samen met zijn zakenpartner Luc Raes uit de grond stampte.

Achterkleindochter Millie

Na het pensioen verhuisden Pierre en Jenny naar de Aimé Behaeghestraat waarna ze vervolgens hun intrek namen in een flat in de Sint-Jansstraat. Pierre en Jenny zijn de ouders van Ria (Lieven Spriet, Michel en Nele Pattyn, Millie) en Bart (Tamara Vermont, Anse en Warre). Pierre was ook graag onder het volk. Hij belandde via zoon Bart in het voetbal, ging in het bestuur en werd zelfs voorzitter van VK Kachtem. Ook was hij een tijdlang voorzitter van de Sint-Janskaarters met lokaal bij Hoornaerts.

De jongste jaren ging het minder met de gezondheid van Pierre. Ondanks de goede zorgen van zijn echtgenote en de thuisverpleging werd hij recent opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Daar is hij dinsdagmorgen 1 februari in zijn slaap overleden.

Van Pierre Willem wordt afscheid genomen op dinsdag 8 februari om 10.30 uur in de Sint-Jan de Doperkerk in Kachtem.