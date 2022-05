Oostendse voetballegende Pol David overleden

Oostendenaar Pol David is op 79-jarige leeftijd gestorven. Bij de voetbalfans doet de naam Pol David ongetwijfeld een belletje rinkelen. Pol doorliep de jeugd rangen van VGO en speelde als 17-jarige al in de eerste ploeg. Samen met die andere ex-VGO-vedette, Wilfried Puis, vormde Pol een fantastisch duo dat furore maakte in de Belgische competitie.

Pol bleef VG Oostende zijn hele voetbalcarrière trouw en werd zelfs trainer van de eerste ploeg. Hij fungeerde ook als trainer van Racing De Panne. Hij werd ook jeugdtrainer bij Club Brugge, eerst van de scholieren, dan van de UEFA-juniores, met bekende spelers als Koen Sanders, Pascal Dewilde en Bart Maes. Hij mocht als hulptrainer van Club Brugge ook het slechtste seizoen (82-83) beleven met Spitz Kohn als trainer.

Na zijn blauwzwart periode kwam hij als jeugdcoördinator terug bij KV Oostende, de fusieploeg van VGO en ASO. Hij was ook trainer van de juniores en in seizoen 83-84 stonden drie ‘Davidjes’ op het veld: trainer Pol en zijn voetballende zonen, Rik en Wim. Toen Rik kon doorstoten naar de eerste ploeg van KVO, stopte Pol als jeugdtrainer en werd supporter nummer 1 van Rik.

Stedelijk Technisch Instituut van Oostende

Pol David was licentiaat Aardrijkskunde van opleiding en gaf tot aan zijn pensioen les aan het Stedelijk Technisch Instituut van Oostende (STIO). Pol was getrouwd met Francine Rycx (+ 2015). Pol was bijzonder fier op zijn twee zonen, die beiden een mooie voetbalcarrière gekend hebben: Rik (54) en Wim (52). Pol was ook de opa van drie kleinkinderen.

In 2014 werd Pol slachtoffer van een hersenbloeding, waardoor hij blind werd en deels verlamd. Hij verbleef acht jaar in WZC Lacourt. Gedurende zijn verblijf kreeg hij wekelijks bezoek van familie en vrienden en daar kon hij zich aan optrekken. Sinds het begin van de corona periode was hij fel vermagerd. Zondag jl. werd hij naar AZ Damiaan overgebracht, waar hij zacht ingeslapen is, in het bijzijn van zijn zonen.

Een laatste groet brengen aan Pol David kan tot en met zaterdag (16 u.) bij Uitvaartzorg Nuytten. Het afscheid zelf heeft plaats op maandag 9 mei om 10.30 u. op dezelfde locatie: in het Uitvaartcentrum aan de Stuiverstraat te Oostende. (FRO)