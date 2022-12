Oostendse toneelwereld verliest belangrijk figuur: Diane Vanleke overleden

Diane Vanleke, voorzitster van KVGO Toneel, is dinsdag op 71-jarige leeftijd overleden. Ze was één van de bezielers van de vereniging. De Oostendse toneelwereld verliest met Vanleke een belangrijk figuur.

Diane Vanleke was van opleiding germaniste en gaf tijdens haar loopbaan Nederlands en Engels aan het Lyceum en Atheneum in Oostende en in Gistel. Ze was echter vooral bekend als actrice: sinds de jaren ’80 stond ze op de planken bij het Koninklijk Vanneste Genootschap Oostende. Tijdens de hoogdagen van het Oostendse toneel speelde ze en regisseerde ze stukken, onder meer samen met haar echtgenoot Philippe De Corte. Na zijn plotse overlijden, was ze de bezieler van de jeugdprijs die in zijn naam met de Oostendse toneelprijzen werd uitgereikt.

Diane Vanleke was ook vrijwilligster bij De Grote Post, het Leeshuus, Theater aan Zee en het Filmfestival. Met het overlijden van Diane Vanleke verliest de Oostendse toneelwereld een grote dame.