Oostendse cafébaas dood aangetroffen in woning, parket start onderzoek

In Oostende is het parket een onderzoek gestart naar het overlijden van een cafébaas van een bekend café op de Groentemarkt. De man werd vrijdagmiddag dood aangetroffen. De buurt reageert aangeslagen op het overlijden van de man.

De politie was vrijdagmiddag massaal aanwezig op de Groentemarkt in Oostende. Buurtbewoners hadden de hulpdiensten verwittigd nadat de uitbater van Taverne Ding Dong al enkele dagen niet meer gezien was. Het café was dan ook al enkele dagen gesloten. “Dinsdag zagen we hem voor het laatst”, klinkt het in de buurt. “Dat deed ons het ergste vermoeden.”

Deed geen vlieg kwaad

Die ongerustheid bleek terecht te zijn, want de man werd aangetroffen in zijn woning, boven het café. De man stond in de buurt bekend als de vriendelijkheid zelve, maar kampte na een relatiebreuk met alcoholproblemen. “Hij deed geen vlieg kwaad, maar hij had het moeilijk”, klonk het verder.

De precieze omstandigheden waarin de man overleed, zijn op dit moment nog onduidelijk. Volgens de politie werd er een wetsdokter aangesteld en zit de zaak in verder onderzoek bij het parket.