Onthaalmoeder Sylvie Misplon (52) uit Moorslede onverwacht overleden

In het AZ Delta Roeselare is Sylvie Misplon (52) uit Moorslede onverwacht overleden. Ze was dertig jaar lang uitbaatster van het kinderdagverblijf Harlekijn in de Stationstraat. Er was plaats voor acht kinderen. Na de sluiting in mei vorig jaar vond ze in het woonzorgcentrum Maria Middelares in Moorslede een nieuwe job.

“Sylvie was niet alleen een waardevolle collega, maar ook een geliefde vriendin voor velen onder ons”, zo staat op de Facebookpagina van Woonzorg Moorslede.

“Sylvie zal gemist worden om haar professionaliteit, humor en warmte. In deze moeilijke tijd willen we onze oprechte deelneming aanbieden aan haar familie en naasten. We zullen haar altijd herinneren en haar bijdrage aan het team blijven waarderen. Laten we samen steun vinden bij elkaar in deze zware periode.”

Sylvie was de dochter van Noël Misplon en Catherine Dezitter.