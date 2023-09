Muziek van François Glorieux vanuit open raam van zijn ouderlijk huis in Kortrijk

Op zaterdag 30 september wordt op een originele manier een hommage gebracht aan de Kortrijkse musicus-componist François Glorieux die vorige zaterdag in Antwerpen overleden is. Vanuit het open raam van zijn vroegere ouderlijk huis in de Kortrijkse Jan Palfijnstraat 20 zal de hele dag muziek van hem weerklinken. Initiatiefnemer is Peter Vanwynsberghe van Renatex, het raamdecoratiebedrijf dat nu op dit adres gevestigd is.

Zoals bekend is François Glorieux geboren aan het Plein in Kortrijk, waar later Koffies Bruynooghe zich vestigden. Daar was vroeger Maison de la Croix ondergebracht, de wijnhandel van François’ grootouders langs moeders kant. Na de dood van grootvader de la Croix verhuisde zijn echtgenote naar de Jan Palfijnstraat. Vader dr. Paul Glorieux was oogarts en het gezin woonde tijdens WO II in de toenmalige Moeskroenstraat (nu een deel van het Conservatoriumplein). Het huis werd in 1944 gebombardeerd en gelukkig verbleef de 8-jarige François toen samen met zijn vader bij zijn grootmoeder in de Jan Palfijnstraat, zodat zij aan de dood ontsnapten. Ze verhuisden nadien ook naar dit huis.

“Een vroegere overbuurvrouw heeft mij inderdaad verteld dat François Glorieux in dit pand zijn jeugdjaren heeft doorgebracht”, vertelt Peter Vanwynsberghe van Renatex, waarvan de ateliers in Rollegem gevestigd zijn. Sinds 2012 bevindt de winkel met showroom zich in de Jan Palfijnstraat. In het statige 19de-eeuwse huis waren in de jaren zestig de kantoren van de intercommunale Leiedal gevestigd en later de vermogensbank De Maertelaere.

Zoals 80 jaar geleden

“Mijn vroegere buurvrouw wist ook te vertellen dat François Glorieux’ ouders zo trots waren op het muzikaal talent van hun zoon dat ze regelmatig de ramen openzetten zodat de hele buurt kon horen hoe virtuoos de jonge François was,” zegt Peter Vanwynsberghe. “Ik sprak daarover met Kurt Ostyn van het marketingbureau Mex United en samen kwamen we op het idee om daar iets mee te doen. Zo zetten we zaterdag de ramen open en laten we hele dag pianomuziek van François Glorieux weerklinken, een beetje zoals het 80 jaar geleden moet hebben geklonken. Het is meegenomen dat het net Dag van de Klant is, zodat iedereen gerust kan langskomen en ook het vroegere ouderlijk huis van de componist eens vanbinnen kan bekijken.”

Het valt te verwachten dat er vroeg of laat een voorstel komt om in Kortrijk een straatnaam naar François Glorieux te vernoemen. De Jan Palfijnstraat van naam laten veranderen, zal er wel niet in zitten. De naam bestaat al sinds 1841 en draagt de naam van Jan Palfijn (1650-1730), de arts die beschouwd wordt als de ontwerper van de verlostang die hij in 1723 – net 300 jaar geleden – voorstelde… Net als François Glorieux heeft hij zijn geboortestad verlaten, maar dat was onder dwang omdat hij op het kerkhof stiekem skeletten opgroef om te bestuderen… Hij overleed in Gent, waar een ziekenhuis zijn naam kreeg.

Lees ook…

Uitvaart François Glorieux in Antwerpse kathedraal – KW.be

Portret van wijlen componist François Glorieux: ereburger van Kortrijk – KW.be