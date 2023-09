Uitvaart François Glorieux in Antwerpse kathedraal

De uitvaartdienst van de op zaterdagmorgen 23 september op 91-jarige leeftijd overleden internationaal bekende componist-pianist François Glorieux zal op zaterdag 7 oktober om 10 uur plaatshebben in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

Het heeft een tijd geduurd vooraleer de uitvaart van de uit Kortrijk afkomstige muzikant geregeld werd. Er was eerst sprake van dat hij waarschijnlijk zou worden begraven op de Kortrijkse Sint-Jansbegraafplaats, omdat ook zijn ouders daar begraven liggen. Hij was ereburger van Kortrijk en zelf haalde hij ook altijd graag herinneringen op aan zijn geboortestad.

Oud-leerlingen in Kortrijk zullen François Glorieux nog herinneren uit de tijd dat hij nog leraar was aan het muziekconservatorium van 1956 tot 1967. Nadien was Kortrijk voor hem wat te ‘eng’ geworden voor zijn internationale loopbaan en verhuisde hij naar het Antwerpse. Hij woonde eerst in Schoten, daarna in Stabroek en Zoersel, twee gemeenten waar hij net als in Kortrijk ereburger werd. Sinds ruim een jaar betrok hij een duplexappartement aan het Kattendijkdok op ’t Eilandje in Antwerpen zelf.

Afscheid in Antwerpen

Uit zijn huwelijk met Nicole Gevaert had François Glorieux een zoon die wel niet zo veel affiniteit heeft met Kortrijk. Daardoor allicht verkiest de familie een afscheid in Antwerpen. Er was eerst gedacht aan een dienst om 11 uur, omdat men ervan uitgaat dat velen van ver moeten komen, maar volgens de verantwoordelijken van Onze-Lieve-Vrouwekathedraal zijn begrafenisdiensten er vast om 10 uur en wilde men zich daar dan ook houden.

François Glorieux zal worden bijgezet op de bekende parkbegraafplaats Schoonselhof. Die wordt wel eens de Antwerpse Père-Lachaise genoemd, omdat veel bekende figuren er hun laatste rustplaats hebben, onder meer de Harelbeekse componist Peter Benoit. (NOM)