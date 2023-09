Portret van wijlen componist François Glorieux: ereburger van Kortrijk

De bekende Kortrijkse componist en pianovirtuoos François Glorieux is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 91-jarige leeftijd overleden. Hij woonde al vele jaren in het Antwerpse maar bleef zijn geboortestad erg genegen. Hij was oud-leraar aan het conservatorium en werd bij zijn 80ste verjaardag tot ereburger benoemd. Bijna een jaar geleden gaf hij in in Buda Kitchen (Zorggroep H. Hart) nog een intiem pianoconcert ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag.

François Glorieux was een muzikale duizendpoot: naast pianist was hij ook componist, dirigent, arrangeur, animator en docent. Hij is wereldwijd bekend als een onevenaarbare improvisator, meestal gekruid met een flinke scheut humor. Hij bewerkte nummer van The Beatles en Michael Jackson en ging er prat op dat deze laatste fan was van zijn werk.

Zoon van oogarts

Weinig liet vermoeden dat hij een muzikale loopbaan tegemoet ging. Hij is op 27 augustus 1932 geboren in het gezin van oogarts Paul Glorieux en Marie de la Croix, die hockey speelde bij Saint-Georges. Zijn wieg stond aan het Plein waar nu eethuis De Trog is. In de 19de eeuw was daar de brouwerij LeFort (waarnaar een bier van brouwerij Vander Ghinste nu vernoemd is). Later is daar de koffiebranderij Bruynooghe geweest en meer dan 100 jaar geleden had de grootvader van François Glorieux er een wijnhandel.

François groeide op in een bourgeoisfamilie en toen hij muziek wilde studeren, viel dat thuis niet in goede aarde, omdat artiest worden niet aan de verwachtingen beantwoordde. Zijn ouders waren wel muzikaal. Vader speelde piano en moeder zong operettemelodieën.

Al op 5-jarige leeftijd begon de kleine François op vaders piano te spelen. Hij was 8 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en 12 jaar bij het grote bombardement op Kortrijk van 26 maart 1944. “We woonden in de Moeskroenstraat en drie bommen troffen ons huis. Het was vernield en onze piano ging in vlammen op. Gelukkig verbleven we toen bij mijn grootmoeder. We hadden niets meer. Dat heeft me zeer sterk aangegrepen”, vertelde hij daarover.

Entertainer

François bleek een geboren entertainer te zijn. “Ik heb getwijfeld tussen komedie en muziek”, zei hij in een interview bij zijn 80ste verjaardag. Hij was gepassioneerd door theater en trad ook in een 25-tal stukken op, allemaal komedies. Maar de muziek nam de bovenhand en hij droomde ervan om orkestleider te worden.

François Glorieux met minister Marc Galle in 1984. © FILES BELGAIMAGE

Hij studeerde aan het muziekconservatorium in Kortrijk en daarna aan het Koninklijk Conservatorium in Gent. Hij haalde er eerste prijzen notenleer en piano maar ook kamermuziek en harmonie. Na privéstudies in Parijs debuteerde hij in 1956 in het Oostendse Kursaal. Vanaf dan bouwde hij een indrukwekkende carrière als solist.

6.000 concerten

Hij trad meer dan 6.000 keer op in zo’n 60 landen. Hij werkte met de bekendste internationale dirigenten en orkesten. Zijn discografie telt meer dan 40 lp’s of cd’s. Hij componeerde meer dan 300 werken, die in de muziekwereld hoog geacht worden maar bij het brede publiek minder bekend zijn.

In eigen stad doceerde hij van 1956 tot 1967 aan het muziekconservatorium en later in Gent. Daarnaast zijn er zijn vele composities. De beroemde pianist Arthur Rubinstein zei ooit over de muziek van François Glorieux: “Hij speelt geen noten, maar máákt muziek. Elke noot, elk geluid is voor hem een emotie.” Een compliment dat kan tellen. Zelf zei hij: “Ik leg mijn volledige leven, liefde en sensualiteit in mijn composities.”

Michael Jackson

Opmerkelijk is dat François Glorieux – die beroemd werd voor zijn improvisatietalent – nooit bij één discipline gebleven is. Hij speelt zowel van klassiek als van variétémuziek of jazz. Hij hield van humor en was ook niet te beroerd om ook het lichtere populaire genre te brengen. Hij kwam in het nieuws met zijn samenwerking met Michael Jackson in 1989 en François Glorieux plays The Beatles is een van zijn succesvolste opnames. Hij kreeg ook heel wat internationale muziekprijzen.

Francois Glorieux. © HERWIG VERGULT BELGA

François Glorieux heeft lange tijd in het Antwerpse Stabroek gewoond, om in 2012 te verhuizen naar Zoersel. In beide gemeenten was hij net al in Kortrijk ook ereburger. Laatst woonde hij op een flat op ’t Eilandje in Antwerpen. Hij was Commandeur in de Kroonorde en Officier in de Leopoldsorde. (NOM)