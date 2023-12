Meesterkleermaker André Corneillie (98) uit Ledegem overleden

In het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem is vrijdag Andreas Corneillie (98) overleden. Iedereen noemde hem André. Hij was meesterkleermaker en had destijds zijn eigen confectiezaak in de Rollegemstraat in Ledegem. Hij was de echtgenoot van Bertha Soen. In feburari waren ze maar liefst 75 jaar getrouwd en vierden hun albasten huwelijk.

André groeide op de Vossemolen in Rumbeke op en ging er ook naar school. Zijn loopbaan begon hij in steenbakkerij Dumoulin en tijdens de oorlog was hij een tijdje aan het werk in Calais. Maar op een dag wist hij het: hij zou kleermaker worden.

“In 1946 opende ik mijn eigen confectiezaak in de Rollegemstraat”, vertelde André ons tijdens de huldiging van zijn albasten bruiloft in Rustenhove. “Na zijn legerdienst kwam mijn broer Noël ook in de winkel. We maakten veel kostuums en regenmantels op maat. Niemand in de regio had zo’n kleerwinkel. Op den duur trokken we elke maandag naar Brussel om onze aankopen te doen en maakten we niks meer op maat.”

Een kaartje leggen

Bertha en André leerden elkaar kennen in café Den Ast in Ledegem. Het jonge paar nam eerst zijn intrek bij de ouders van Bertha, maar verhuisde enkele jaren later naar de Rollegemstraat. Nadat ze stopten met hun kledingzaak verhuisden ze naar de Korteweg, om dan nogmaals te verhuizen naar een serviceflat in de Hugo Verriestlaan.

André, ging elke zondag graag een kaartje leggen in zijn vaste café De Sportwereld. Hij was de vader van twee zonen John en Joost. John overleed in 2009. Ex-voetballer en en gewezen trainer Joost woont nu in Nieuwpoort,

Er zijn daarnaast vijf kleinkinderen Ruben, Rinus, Sophie, Youri en Jordi en zes achterkleinkinderen: Faye, Maïté, Lara, Camille, Matteo en Cléo. Nog een leuk detail: schepen Wally Corneillie (CD&V/VD) moet tegen André en Bertha oom en tante zeggen.

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 5 januari om 10 uur in de aula van Uitvaartzorg Serrus op het Kerkplein in Sint-Eloois-Winkel.