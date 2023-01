Marktkramer en volksfiguur Willy Stragier (74) overleden

Willy Stragier (74) is zondag thuis overleden. De man deed 30 jaar de markten met wenskaarten, beddengoed en hebbedingetjes, hij stond onder meer in zijn geboorteplaats Izegem en woonplaats Ingelmunster op de markt.

Willy Stragier werd op 27 oktober 1948 geboren. Hij bleef lange tijd bij zijn ouders wonen in de Lendeleedsestraat, maar toen zij overleden woonde hij eerst kort in de Gentseheerweg om daarna naar de Rozestraat in Ingelmunster te verhuizen. Al ruim 30 jaar deed hij de markten, hij stond in Izegem en Ingelmunster, maar (vroeger) ook in Harelbeke, Langemark en Dadizele. In Izegem was Willy de marktkramer met de langste staat van dienst.

Liefhebber van rommelmarkten en boksgala’s

Op de Izegemse zaterdagmarkt stond zijn meterslange kraam uitgestald in de Ketelstraat, net naast café De Pauw. Iedereen die via die weg de markt betrad, kreeg van Willy steevast een goedendag. Willy was een volksfiguur die in zijn vrije tijd ook graag rommelmarkten bezocht. Hij was ook telkens op de post als er gebokst werd in Izegem. Hij was ook een gepassioneerd vinkenier.

Willy was vrijgezel en de broer van Michel Debrabandere (+), Noëlla Debrabandere en Magda Stragier. Hij laat ook zijn neven en nichtjes na. Van Willy wordt afscheid genomen op vrijdag 27 januari om 10 uur in uitvaartcentrum Snoeck in Izegem.