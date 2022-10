Maria Devriendt, oudste inwoner van Kortrijk (bijna 105), is niet meer

In wzc Ter Melle is Maria Devriendt in de vroege dinsdagmorgen op bijna 105-jarige leeftijd overleden. Ze was al een hele tijd de oudste inwoner van Kortrijk en zou op zaterdag 15 oktober 105 geworden zijn en zou ze ook opnieuw gehuldigd worden. Ondanks haar hoge leeftijd kwam haar overlijden nog onverwacht. Maria woonde vroeger in Heule-Watermolen.

Maria is op 15 oktober 1917 in volle Eerste Wereldoorlog geboren in Nanterre, voorstad van Parijs. Haar ouders waren daarheen gevlucht uit Staden. Een jaar later keerde het gezin naar België terug. In haar jonge jaren ging Maria ‘dienen’ bij dr. Joseph Ghyoot in Kortrijk. En in Kortrijk leerde ze haar man Octaaf Samaille kennen. In 1939 trouwden ze en gingen in Ieper wonen, waar Maria modiste en hoedenmaakster geweest is. Nadien zijn ze eerst in Kortrijk en daarna in Heule-Watermolen beland. Octaaf werkte bij het bekende drankenbedrijf Puck.

Toen Claude Damman zich als jonge dokter in 1960 in Heule-Watermolen vestigde, zocht hij een huishoudster. Maria was de eerste die zich aanmeldde. Ze is 47 jaar bij de dokter blijven werken, tot haar 90ste. Maria was graag gezien in Heule-Watermolen en werd op de kermis ooit tot ‘Molenarin’ verkozen.

Na de dood van haar man in 1983 ging Maria op een flat wonen naast de woning van dr. Damman. Zes maanden na haar 100ste verjaardag, die ze samen met vele Watermolenaars in het Molenheem vierde, is ze dan naar wzc Ter Melle verhuisd. Ze paste zich goed aan en haar volgende verjaardagen werden telkens feestelijk gevierd, behalve in coronajaar 2020. Toen ze vorig jaar 104 werd, werd er gezongen en Maria zong volop mee.

Zware slag

Het was uiteraard een zware slag voor Maria toen ze in november 2021 haar zoon Gino verloor. Hij overleed op slechts 66-jarige leeftijd door corona… Hij was met zijn vrouw haar steun en toeverlaat. Toch gaf Maria niet op. Ze trok zich verder op aan de bezoekjes van haar schoondochter Chantale, kleindochter Jenna en de vier achterkleinkinderen. Elke week gingen ze nog iets drinken. “Vorige vrijdag gingen we in Kortrijk een koffie drinken”, zegt Chantale, “maar ik voelde toch dat zij achteruitging. Ze is vredig in haar slaap overleden.”

Het afscheid heeft plaats op maandag 10 oktober om 14 uur in de aula van uitvaartondernemer Ghillemyn in Moorsele.

Sinds het overlijden van zuster Rachel Van Nieuwenhuyze op 106-jarige leeftijd in november 2020, ook in Heule, was Maria de oudste inwoner van Kortrijk. Nu wordt dat Sara Vandecaveye die in wzc Biezenheem in Bissegem verblijft. Zij wordt 103 op 30 december.