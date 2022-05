Margaret Roets, bekend boegbeeld van Gazette van Detroit, op 101-jarige leeftijd overleden

In St. Clair Shores in Michigan in de VS is Margaret Roets-Pattyn vorige vrijdag 22 mei op 101-jarige leeftijd overleden. Zij was een van de laatste boegbeelden van de Gazette van Detroit, de Belgische krant die meer dan 100 jaar uitgegeven werd voor Belgische emigranten in de VS en Canada en die destijds ook veel Vlaamse abonnees had. Meer dan 35 jaar stond zij samen met andere vrijwilligers in voor het dagelijks beheer van de krant.

Margaret Pattyn is op 9 mei 1921 in de VS geboren een jaar nadat haar ouders geëmigreerd waren. Vader was afkomstig van Aartrijke en moeder van Bekegem. Ze trouwde met Albert Roets, afkomstig van Sint-Michiels- Brugge. Nederlands leerde ze nooit, maar West-Vlaams begreep ze zoals ze het hoorde van haar ouders die het bleven spreken.

Margaret heeft in een farmaceutisch bedrijf gewerkt en toen ze in 1982 met pensioen ging, is ze stilaan meer en meer voor de Gazette van Detroit beginnen werken.

Ze hielp op het kantoor van de krant met allerlei zaken zoals etikettering, financiële verrichtingen en opzoekingen naar landgenoten in de USA en Canada die vanuit Vlaanderen emigreerden. “Zij was een onmisbare schakel in het 104-jarig bestaan van de krant”, zegt Ludwig Vandenbussche uit Leke, die bijna 40 jaar de krant vertegenwoordigde in België en als correspondent werkte.

Toen wijlen pater Karel Denys – broer van Willem ‘Peegie’ Denys uit Roeselare – in 2006 stopte als hoofdredacteur, werd de krant beheerd door een vrouwelijk staftrio met de Brugse Gaby Casteleyn, Martha Vandenbergh en Margaret.

“Ik ben blij dat ik nog heb kunnen meehelpen om de Gazette nog een tijd recht te houden,” zegt ze in een interview in het boek Het verhaal van de Gazette – 100 jaar link tussen Noord- Amerika en Vlaanderen, dat door Karel Meuleman en Ludwig Vandenbussche geschreven werd bij het 100-jarige bestaan in 2014 en nog te koop is in het Red Star Line Museum in Antwerpen.

Viering 100 jaar ‘Gazette’

De Gazette van Detroit werd in augustus 1914 gesticht door Camille Cools uit Moorslede net na de inval van de Duitsers in België. Het oorlogsnieuws uit België werd meteen gretig gelezen door de uitgeweken Belgen. Meer dan 90 jaar begon het succes te tanen en werd het voortbestaan bedreigd.

Ludwig Vandenbussche zette nog een reddingsactie op het getouw en mede door steun van Vlaams minister-president Geert Bourgeois kwam er zo nog een financiële injectie van 25.000 euro. Zo kon de Gazette in 2014 nog haar eeuwfeest vieren. Daarna ging men noodgedwongen over op een digitale uitgave. Op 1 januari 2018 werd de tweetalige krant definitief stopgezet wegens het slinkende aantal lezers en de financiële lasten die te hoog opliepen.

In 2004 was Margaret Roets in België aanwezig op de viering van 90 jaar Gazette van Detroit. Bij de 100ste verjaardag van de krant werd ze in de VS nog in the picture geplaatst. Ze was toen 83 en zelf mocht ze vorig jaar haar eigen 100ste verjaardag vieren.

Margaret Roets is ook een belangrijke schakel geweest bij de oprichting van de Genealogical Society of Flemish Americans, een genealogisch-heemkundige vereniging met een uitgebreide Vlaams- Amerikaanse bibliotheek en die daarbij een enorme documentatie bezit over landgenoten die naar de VS en Canada emigreerden. Zelf had Margaret Roets een onschatbare kennis over het reilen en zeilen van de uitgeweken Vlamingen in Noord- Amerika.

(NOM)