Luc Callewaert, ex-jeugdvoorzitter van KSV Rumbeke en wedstrijdleider van TBR-rally, overleden

Rumbeke is één van zijn gekende gezichten kwijt. Luc Callewaert overleed donderdag ten gevolge van een slepende ziekte. Hij werd geboren op 23 juni 1962 en werd 62 jaar.

Naast zijn job bij Haco, waar hij enkele maanden geleden op pensioen ging, had hij nog twee grote passies in zijn leven. Velen kennen hem als de vorige jeugdvoorzitter van voetbalclub KSV Rumbeke, maar de rallysport lag hem ook heel nauw aan het hart. Zo was hij reeds vele jaren ondervoorzitter en wedstrijdleider van de TBR-rally in Roeselare.

De laatste editie moest hij al vanop afstand volgen, toch kwam hij zijn vele medewerkers ondersteunen. Ook zijn familie lag hem nauw aan het hart, met zijn vrouw Marleen. De voorbije weken is zijn gezondheid er fel op achteruit gegaan, donderdag verloor hij de strijd tegen de ongeneeslijke ziekte. (SBR)