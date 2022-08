Lichaam gevonden in havengeul van Oostende: “Vrouw nog niet geïdentificeerd”

Een schipper heeft bij het invaren van de havengeul een levenloos lichaam in het water zien drijven.

Het parket bevestigt dat er zaterdag een lichaam is gevonden in Oostende. “Bij het binnenvaren in de haven merkte een vaartuig het lichaam op in het water”, klinkt het bij het parket.

“Het zou gaan om een oudere dame tussen de 60 en 80 jaar oud. De vrouw is nog niet geïdentificeerd. Er is een wetsdokter aangesteld. Het is nog wachten op zijn bevindingen.”

“Het lichaam dat werd aangetroffen in de Oostendse havengeul kon nog niet geïdentificeerd worden”, zo laat het parket maandagmiddag weten.