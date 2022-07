Kortrijkse erestadsontvanger Raymond Goemaere overleden

In wzc sint-Carolus in Kortrijk, waar hij sinds vorig jaar verbleef, is erestadsontvanger Raymond Goemaere op 92-jarige leeftijd overleden. Hij was destijds een bekend gezicht bij de Kortrijkse stadsdiensten, waar hij meer dan 40 jaar heeft gewerkt. Ook op cultureel vlak maakt hij zich verdienstelijk.

Raymond Goemaere werd op 2 oktober 1929 in Kortrijk geboren in een gezin van zeven kinderen. Op 18-jarige leeftijd ging hij als bediende werken in het boekhoudkantoor Forman. Hij nam deel aan een examen voor de stad Kortrijk en kon in 1950 aan de slag als klerk bij de bevolkingsdienst. Hij volgde nadien vier jaar de School voor Bestuursrecht. Bij de bevolkingsdienst kreeg hij onder meer de verkiezingen onder zijn bevoegdheid. In 1960 verhuisde hij naar de dienst Burgerlijke Stand en werd later afdelingshoofd van Burgerlijke Stand én Bevolking. Vervolgens werd hij directeur van de algemene administratie. In 1987 werd hij via een interne selectie bevorderd tot stadsontvanger. In 1992 ging hij met pensioen na een loopbaan van meer dan 40 jaar in het Kortrijkse stadhuis.

Stedelijke musea

Raymond Goemaere was ook op heel wat andere domeinen actief. In zijn jeugdjaren speelde hij basketbal in Kortrijk en was daarna nog vele jaren scheidsrechter. Hij is ook 35 jaar muzikant geweest (fagot) bij verschillende gezelschappen. In 1961 werd hij medestichter van de vzw De Vrienden van de Stedelijke Musea en werd er penningmeester en secretaris. Hij werd ook secretaris van de Commissie van Stedelijke Musea en van het Vlasmuseum. Hij was gediplomeerd stadsgids. Hij publiceerde De naoorlogse geschiedenis van de gemeentelijke Musea en heeft ook enkele andere publicaties op zijn naam. Raymond Goemaere trouwde in 1956 met Rosa Desramaults, die in 2020 overleden is. Ze woonden eerst in de Pieter de Conincklaan, later in de Perziklaan. Het afscheid heeft in intieme familiekring plaatsgehad. (NOM)