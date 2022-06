Julia Erna Lannoy (101) overleden in Kortrijk

In wzc H. Hart in Kortrijk is Julia Erna Lannoy op 2 juni op 101-jarige leeftijd overleden. Haar officiële voornaam was Julia maar van kindsbeen af werd zij Erna genoemd. Zij was de echtgenote van Gaston Denijs die in 2013 overleden is.

Vroeger woonde zij op Overleie in de Brugsesteenweg 3 en is na het overlijden van haar man naar het woonzorgcentrum verhuisd. Bij de viering van haar honderdste verjaardag was ze nog heel helder. Vanaf haar 101ste verjaardag liep het wat minder.

Vader in de loopgraven

Erna Lannoy is op 8 oktober 1920 geboren. Haar vader Charles Lannoy was stichter van de firma Charles-Lannoy-Buyck. Hij fabriceerde fietsen onder de merknaam Sarcus. Zijn broer Hilaire Lannoy is bekend geweest als wielrenner en was de stichter van de bekende firma Novy.

Erna’s vader Charles heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt in de loopgraven. “Toen haar vader in 1956 stierf, heeft mijn moeder op 36-jarige leeftijd de leiding van de firma met een 15-tal werknemers in handen genomen”, zegt zoon Carlos Denijs.

“Zij had middelbaar onderwijs gevolgd aan het Sint-Niklaasinstituut – bij Les Dames de Saint-Nicolas zoals de school in die tijd bekend was – en ze was erg trots op het diploma boekhouden dat ze met grootste onderscheiding behaald had. Ze was een fantastische vrouw!”

Bang tijdens bombardementen

Als 20-jarige heeft Erna de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en ook de bombardementen op Kortrijk. Ze vertelde dikwijls hoe bang ze toen geweest is en zich met haar zus Esther en haar ouders in veiligheid moest brengen in de schuilkelder van de ouderlijke woonst.

In 1945 is ze getrouwd met Gaston Denijs, die Erna begeleidde in de leiding van de fietsenzaak die rond 1970 stopgezet werd. Gaston werd nadien zelfstandig verzekerings- en vastgoedmakelaar. Hij was sociaal geëngageerd – onder andere als voorzitter van de oud-strijders van WO II en bij de instelling De Kindervriend in Rollegem – terwijl Erna in de schaduw bleef en zijn administratieve rechterhand was.

Erna was moeder van één zoon, Carlos Denijs, die getrouwd is met Mieke Vanhoutte en in Kortrijk woont. Sophie en Philippe zijn haar kleinkinderen en Louis, Jean-Baptiste, Bernard en Marc-Henri haar vier achterkleinzonen. Het afscheid heeft in familiekring plaats.

(NOM)