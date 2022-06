Jan Lannoo van uitgeverij-drukkerij Lannoo overleden: “Niet iemand die op de barricaden zou springen, maar wel heel sociaal en meevoelend”

Op vrijdag 24 juni is Jan Lannoo op 93-jarige leeftijd overleden. Jan Lannoo stond jarenlang samen met zijn broer Godfried en zijn zus Godelieve aan het roer van Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. Onder hen kende het bedrijf in de jaren 70 een enorme groei.

Jan Lannoo is een geboren en getogen Tieltenaar. Opgroeien deed hij in de Kasteelstraat, waar tot op vandaag nog steeds de uitgeverij gevestigd is. Hij maakte er onder meer de oorlog mee, toen de drukkerij bezet werd door de Duitsers.

In 1959 namen Jan, Godfried en Godelieve uiteindelijk de leiding van het bedrijf over van vader Joris. Zij bouwden de drukkerij-uitgeverij nadien verder uit tot wat ze vandaag geworden is. Zij waren de nieuwe generatie en wilden het bedrijf laten groeien en meer capaciteit creëren. Het grote voordeel daarbij was dat de drukkerij zelf haar boeken kon drukken.

Luwte

Jan was daarbij vooral de man die in de achtergrond hard en belangrijk werk leverde. “Hij hield zich vooral bezig met alles van productie en ijverde daarbij voor automatisering”, vertelt de familie. Ook was hij toen al bezig met ecologie. Zo deed hij in die tijd bijvoorbeeld al aan warmterecuperatie, waarbij de warmte van de vele compressoren gerecupereerd werd om de gebouwen te verwarmen.

Een man van de grote woorden was Jan Lannoo evenwel niet. “Hij wilde nooit het hoge woord voeren en was niet iemand die op de barricaden zou springen. Jan leefde liever in de luwte.” Toch was hij volgens hen wel een heel sociaal en meevoelend iemand. “Hij was altijd optimistisch en was er dag in, dag uit voor zijn familie, zijn vrienden en zelfs zijn personeel.”

Haïti

Die menslievendheid etaleerde Jan Lannoo ook in Haïti. Daar ging hij in zijn vrije tijd vaak naartoe om er zijn twee broers, die missionarissen waren in het Latijns-Amerikaanse land, te ondersteunen bij hun humanitaire projecten. “In de sloppenwijken ging hij dan helpen om waterreservoirs, waterleidingen en pompen aan te leggen. Hij is in totaal een dertigtal keer naar ginder gereisd en het is misschien wat raar om te zeggen, maar die overzeese familiale ondersteuning, was zowat zijn hobby geworden.”

Rond zijn zestigste is Jan uiteindelijk zijn activiteiten binnen het bedrijf beginnen afbouwen om meer tijd te maken voor zijn kinderen en kleinkinderen. Op zijn 65ste ging hij dan helemaal op pensioen. Jan Lannoo, die drie kinderen en veertien kleinkinderen had, overleed uiteindelijk op 93-jarige leeftijd.

De begrafenis vindt plaats op vrijdag 1 juli om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk, waar de mis opgedragen zal worden door zijn broer Jef Lannoo. (TM)