Hart van Aldo (50) uit Slypskapelle stopt plots, gezin hoopt op duidelijkheid na autopsie: “Hij rookte niet, meed alcohol en deed aan sport”

Aldo Dumoulin ging decennialang sportend en gezond door het leven. Eerst maakte hij naam en faam als goalgetter in het West-Vlaamse amateurvoetbal. Daarna verkende hij de triatlonwereld, samen met dochter Chloé. Toch liet hij dinsdag onverwacht vroeg het leven, nadat zijn hart stopte met kloppen. Zijn familie hoopt meer te weten over de doodsoorzaak na een autopsie.

“Hij moet iets gekregen hebben aan zijn hart, maar de specifieke doodsoorzaak kennen we nog niet.” Vrouw Sherly (46) en dochter Chloé (21) blijven achter met veel vragen, nadat Aldo Dumoulin afgelopen dinsdagmorgen naar de spoedafdeling het ziekenhuis moest, maar niet meer thuiskwam.

De weinige klachten die hij had, liep hij op bij het beoefenen van zijn grote passies: gescheurde kruisbanden tijdens het voetballen en recent een gebroken sleutelbeen na een val met de fiets.

“Ook de dokters kunnen het ons niet vertellen. Hij heeft wel corona gehad… maar niemand kan met zekerheid zeggen of dat iets met zijn dood te maken heeft. Hopelijk kunnen we de precieze oorzaak achterhalen met een autopsie.”

Steunbetuigingen

Intussen wordt de familie van Aldo overstelpt met steunbetuigingen vanuit heel West-Vlaanderen. “Aldo was elektricien voor een firma in Vichte, maar in de provincie was hij vooral gekend als amateurvoetballer”, weet Sherly. “Na de jeugdopleiding in zijn geboortestadje Komen, ging hij voetballen in Wevelgem, Menen, Wielsbeke, Ieper, Kortemark en Handzame. Hij was een goede spits en werd twee keer topscorer bij KVK Westhoek. Zij carrière beëindigde hij op 38-jarige leeftijd bij Dosko Beveren in Roeselare. Hij sportte héél graag.”

Dus kon Aldo ook na zijn voetbalpensioen niet stilzitten en ging hij andere sporten verkennen, zoals fitness. Tijdens de coronacrisis ontdekte hij een nieuwe passie om sportief te blijven: triatlon. Die passie deelde hij met dochter Chloé.

“Vaak gingen we voor mekaar supporteren, waardoor we nog niet samen konden deelnemen aan een wedstrijd”, vertelt ze.

Marathon

Het hele gezin was wel bezig met trainen voor een eerste gezamenlijke uitdaging: de marathon in Nice eind deze maand. “Dat vond hij het van het”, aldus Sherly. “We liepen altijd samen, maar dat doel valt nu weg… Het besef dat Aldo er niet meer is, komt stilaan, bij momenten.”

Na Geluwe en Beitem, had Aldo zich zo’n zes jaar geleden met zijn gezin gesetteld in Slypskapelle. “Hij was een lieve familieman en een super papa”, vervolgt Sherly, die bijna 21 jaar getrouwd was met haar echtgenote. “Iedereen zag Aldo graag en kende hem als een opgewekte persoon, die graag onder de mensen was en steeds te vinden was voor een grapje. Hij bleef naar het voetbal gaan en van het leven genieten. Tot het einde. Moest hij ons nu nog een boodschap geven, zou hij zeggen om positief te blijven. En specifiek voor zijn dochter: dat ze het zou maken in haar leven.”

Een persoonlijk afscheid kan op 6 oktober van 15 tot 18 uur in funerarium Derveaux in Zonnebeke. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op 8 oktober om 14 uur in aula Uitzicht in Kortrijk.

