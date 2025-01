Gewezen schepen Ronald Cnockaert (89) uit Wervik is overleden, “de liberale beweging verliest een icoon van onze partij”

In het ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Waregem is Ronald Cnockaert (89), omringd door zijn echtgenote en kinderen, gestorven. In de legislatuur 1983-1989 was hij voor de toenmalige PVV in Wervik schepen en onder meer bevoegd voor Openbare Werken. Ronald was de tweede generatie van de familiale bouwonderneming nv Cnockaert die sinds 1927 actief is in beton- en wegenwerken. De vestiging bevindt zich lang de drukke Kruisekestraat in Wervik.

Van 1983 tot 1989 was socialist Albert Deconinck burgemeester in een coalitie met SP-VU en de toenmalige PVV. Het schepencollege bestond toen uit eerste schepen Rosa Lernout en Jozef Claeys (beiden Volksunie), Ronald Cnockaert en Paul Vandenberghe (beiden PVV). De vijfde schepenzetel voor Sport en Cultuur werd binnen de SP verdeeld onder Gilbert Berten, Patrick Galle en Danny Kerkhof. Ze namen elk twee jaar voor hun rekening. Onder burgemeester Albert Deconinck kende het bestuur een moeilijke periode. Men doorbrak de volstrekte meerderheid van de CVP onder burgemeester Norbert De Meerschman zaliger. Van het schepencollege in deze legislatuur leven alleen nog Jozef Claeys en Patrick Galle.

“Triest nieuws in de eerste plaats voor de familie, onze gedachten zijn bij hen”, reageert gemeenteraadslid Bert Verhaeghe (Team 2030). “Wervik verliest een ondernemer die door het uitbouwen van zijn bouwbedrijf, samen met zijn echtgenote, heel wat mensen tewerkstelde.”

“Met zijn bedrijf is hij ook altijd – en nog altijd onder zoon Frank – een trouwe partner geweest van de stad voor de professionele aanleg van onze straten en pleinen. De liberale beweging verliest een icoon van onze partij, die als lijsttrekker en schepen in de jaren ‘80 de fundamenten legde voor een sterke liberale partij in Wervik-Geluwe die mee de stad vorm wil geven door mee te besturen. We gaan Ronald niet vergeten.”

Ronald Cnockaert werd geboren in Wervik op 22 mei 1935 en was de echtgenoot van Odette Vandoorne. Hij was de vader van drie kinderen Frank, Isabelle en Virginie. Er zijn daarnaast zeven kleinkinderen.

Een laatste groet kan in het funerarium Geers, Vlaanderenkaai 22 in Kortrijk, tot en met vrijdag 24 januari, telkens van 16 uur tot 18 uur.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats in de Sint-Medarduskerk in Wervik op zaterdag 25 januari om 11 uur.