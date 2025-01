Gewezen friturist Frans Zole (90) is overleden

In woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg is Frans Zole (90) na een leven van veel en hard werken omringd door zijn geliefden overleden. ‘Trotse friturist en oprichter van frituur Frans in Geluwe’, zo staat het vermeld op de website van Uitvaartzorg Beyens-Billiet. Frans Zole had lang geleden tien vaste en mobiele frituren. De bekendste stond jarenlang onder de iconische maar verdwenen boom naast de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe. Hij was destijds voorzitter van de koninklijke Velo Sport Geluwe, dat tijdens de kermis in juni nog steeds twee wielerwedstrijden organiseert.

Frans Zole werd geboren op 8 augustus 1934. Hij groeide op in Beselare. Twee jaar na zijn huwelijk kwam hij zich in 1958 in Geluwe vestigen. Hij woonde in de Ieperstraat.

Bijna dertig jaar geleden vroegen we Frans in KW hoe hij eigenlijk in de wereld van geurige frituren is terechtgekomen. “Ik reed vroeger rond met soep Regal uit Bissegem”, klonk het toen. “Samen met mijn collega Bertrand (overleden in mei 2016, red.), die nu ook een gelijknamige frituur uitbaat, keek ik uit naar een bijverdienste. Ik wist aan de Vlasmarkt een frituur op wielen te koop. In 1963 stond ik voor de eerste keer op de inmiddels verdwenen wielerwedstrijd Brussel-Marke met mijn frituur. Als bijverdienste begonnen, werd ik in 1974 volledig zelfstandig. Inmiddels hebben we twee vaste frituren aan de kerk van Geluwe en Beselare, twee zaken in Koksijde en De Panne en drie mobiele frituren voor de kermissen.”

7 op 7

Het was hard werken. Vooral in het seizoen, dan was het zeven dagen op zeven. “Een sluitingsdag is er hier niet”, vertelde Frans ons toen. “We hebben vroeger nog tien frituren gehad. Toen stonden we op motor- en autocrosswedstrijden. Van begin maart tot eind oktober is het zeer druk met veel dagen van weinig slaap.”

Met zijn jaren ervaring heeft Frans Zole de kermissen in ieder gemeente en dorp zien evolueren. “Het is sterk verminderd bij vroeger”, aldus Frans in KW. “Zo’n slechte tijd is het nu ook niet. De mensen blijven voor een kermis niet meer speciaal thuis. Vroeger wel en dan kwam de familie. De mensen hebben nu bijna allemaal een wagen en gaan gemakkelijk naar een pretpark. Het is nu iedere zondag kermis.”

Frans Zole zetelde destijds in het bestuur van de stedelijke sportraad in Wervik en was supporter van Anderlecht.

Hij was de echtgenoot van Caroline Depuydt en vader van drie dochters Corine, Josiane en Nancy. Er zijn daarnaast zes kleinkinderen en twee pluskleinkinderen.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 18 januari om 11 uur in de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe.