Gerechtelijk onderzoek naar dood meisje in Brugse crèche

Zatterdag vond een reconstructie plaats in een kinderopvang in Sint-Andries (Brugge). Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de dood van een meisje in maart. Dat schrijft HLN.

De straat in Sint-Andries werd zaterdag volledig afgesloten. In maart zou een kind dat er opgevangen werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar het drie dagen later overleed. Omdat de doodsoorzaak niet meteen duidelijk was, startte het gerecht een onderzoek. Drie maanden later is er nog geen duidelijkheid. Daarom wilden de speurders een reconstructie houden.