Franky Vanderheeren uit Ingelmunster, papa van Jenske, onverwacht overleden: “Hij was een échte mensenvriend”

Compleet onverwacht is Franky Vanderheeren op donderdag 8 december overleden. Terwijl hij een vriendendienst verleende, zakte de 66-jarige man in elkaar. Alle hulp kwam te laat. “Franky was een échte mensenvriend. Hij stond voor iedereen paraat”, zegt zijn echtgenote Catherine. Franky was ook de papa van Jens, die in oktober 2015 overleed aan de gevolgen van een verkeersongeval in Meulebeke.

Het leven heeft Franky Vanderheeren allerminst gespaard. Op 8 januari 1991 raakte hij in een zwaar arbeidsongeval betrokken. Zijn herstel duurde vele jaren en hierdoor kon hij zijn job als bouwvakker bij de firma Vandekerckhove niet meer uitoefenen.

Na enkele jaren kon hij opnieuw aan de slag en vond hij een job waar hij van hield, bij het maatwerkbedrijf Mariasteen in Roeselare. Daar was hij nog altijd aan de slag.

Sterk karakter

Zeven jaar geleden kreeg het gezin een nieuwe uppercut te verwerken. Op zaterdagochtend 10 oktober 2015 overleed hun zoon Jens, door iedereen liefdevol Jenske genoemd, aan de gevolgen van een verkeersongeval op de Randweg in Meulebeke. Hij was amper 25 jaar oud.

“Ondanks alle tegenslagen bleef mijn man toch erg positief ingesteld, met een enorme vechtlust” – echtgenote Catherine Vroman

De aanrijder was onder invloed van alcohol en drugs. Franky en zijn familie beleefden erg moeilijke jaren, maar kregen veel steun van de mensen die hen na aan het hart lagen. “Ondanks alle tegenslagen bleef mijn man toch erg positief ingesteld, met een enorme vechtlust”, zegt zijn echtgenote Catherine.

“Hij was een echte mensenvriend. Iedereen mocht hem iets vragen. Vorige donderdag was hij een vriend aan het helpen om iets gratis af te halen. Want dat waren zijn woorden: gratis, hé! Het was zo’n lieve, man met een erg sterk karakter.”

Vissen en koken

Franky zag het levenslicht in Izegem op 21 april 1956. Hij trok naar de Stadsschool in Izegem. Hij werkte bij Seyntex in Tielt en daarna werd hij zelfstandig helper in de Marktfrituur in Ingelmunster. Iedereen kende hem als Franky van de frituur.

In 1986 begon hij te werken bij de firma Vandekerckhove in de Oostrozebekestraat, nu Monument. Na zijn ongeval moest hij er noodgedwongen stoppen. Nu werkte hij nog altijd in Mariasteen in Roeselare.

Francky Vanderheeren en Catherine Vroman droegen hun overleden zoon Jens diep in hun hart. © JOKE COUVREUR

Tot aan zijn ongeval was Franky vrijwillig brandweerman. Daarna kreeg hij de titel van erebrandweerman. Koken sprak hem aan, thuis was hij de huisman. Op woensdagnamiddag bakte hij regelmatig pannenkoeken voor zijn kinderen, neven en nichten. Dat was lange tijd een traditie.

Tot 1997 genoot hij van te vissen op paling aan hun caravan aan zee. Hij ging op jacht naar kostbaarheden met zijn metaaldetector en was eveneens een magneetvisser. Samen met zijn echtgenote trok hij elk jaar op reis.

Op 3 maart 2017 stapte Franky met Catherine Vroman in het huwelijk. Ze wonen al lange tijd in de Hinnebilkstraat. Hij was de papa van Michèle (met Bjorn Douchy/Oekene) en Jens (+). Hij was de opa van Mathis en Clément. (Patrick D.)

Het afscheidsmoment wordt gehouden op zaterdag 17 december om 13 uur in de aula van het Uitvaartcentrum Snoeck in Izegem. Na de crematie krijgt zijn asurn een mooi plaatsje in zijn woonst naast de urne van Jenske.